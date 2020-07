Torneo Estrellas del Barrio disputará primera edición

Poco a poco el futbol amateur se abre paso y busca retomar actividad en el mediano plazo, para volver a patear el balón, se organiza la primera edición del Torneo Estrellas del Barrio en el cual podrán participar categorías infantiles y juveniles.

Este nuevo certamen tiene como principal promotor a Armando León quien pretende reactivar el balompié con este torneo regional en el que se espera la participación de equipos de León y otros municipios como San Francisco del Rincón, Silao, Romita, Purísima, Guanajuato, Dolores Hidalgo, entre otros.

De igual forma se estima el registro de equipos representantes de Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. La primera edición del Torneo Estrellas del Barrio está programada para alrededor de 28 equipos, aunque se espera un número mayor.

Este circuito únicamente será varonil, las categorías que podrán participar son sub 19, sub 16 y sub 13. La etapa de inscripción acaba de abrir y se espera la recepción de registros hasta agosto.

La programación de partidos aún está pendiente para armarse ya que dependerá del número total de equipos inscritos en cada categoría, además del municipio que represente para dividir los grupos por zonas geográficas y acortar los traslados de los equipos.