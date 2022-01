Torneo de Los Soles concluye fase regular y define clasificados a liguilla

Fueron diez semanas consecutivas en las que el balón rodó en múltiples sedes de tres entidades durante la fase regular del XL Torneo de Los Soles, certamen que ya tiene a sus 16 clasificados a fase final.

Para está última jornada, ya no se jugaron cinco encuentros, esto debido a que alguno o ambos conjuntos que debían enfrentarse ya no aspiraban a la clasificación, por ende, acordaron no acudir a su respectivo enfrentamiento.

GRUPO 1

Por el pase directo, Irapuato San Martín Acondaire Materiales Domínguez recibió a un aguerrido Unión Milord que logró empatar 3-3. Siendo local, Independencia Dolores capitalizó a favor un marcador de 2-1. Mención especial a Unión Adobes que pese a ser último lugar del grupo, dio ejemplo de compromiso con el certamen y deportividad ya que acudió a su último partido ante Irapuato LIFA, los freseros vencieron 13-1.

GRUPO 2

Buscando un mejor puesto en la clasificación final, Sanmiguelense obtuvo un valioso triunfo por la mínima diferencia sobre Canchola FC que también entró a liguilla. En un choque disputado a muerte, CIS Salamanca igualó 1-1 ante Selección León, este último quedó fuera con este empate. La llave que no se llevó a cabo fue la de Chivas Dolores y Deportivo Ojuelos.

GRUPO 3

Con plaza segura para segunda ronda, Silao Cristo Rey toma confianza para la liguilla ya que goleó 5-0 a San Francisco Tenis Star, conjunto que pese al trago amargo se metió a la fiesta grande. Otra batalla de despedida la dio Tecos Selección Romita que se impuso 2-1 ante Apaseo El Alto FC. Por su parte, Deportivo Arredondo hizo vale los pronósticos con un 2-0 contra Selección Victoria, resultado que lo catapultó como sublíder general.

GRUPO 4

Constructora MLC cerró como líder general, las últimas tres unidades fueron de auténtico regalo ya que Deportivo San Luis no confirmó su asistencia por lo que los salmantinos ganaron por default. Mismo caso para Deportivo Oro y Loma de Flores tras la baja de Real San Miguel y Santa Ana del Conde Equipo del Pueblo, respectivamente.

GRUPO 5

Elevando la moral con miras a la liguilla, Santa Ana del Conde FC avasalló a Inmobiliaria y Construcción Jegar por 6-0. Por su parte, Transportes Salamanca ganó tras la ausencia de Constructora MAEBA, al igual que Deportivo Oro La Piedad sobre Quesos Chabelita que ya no siguió en competencia.

CLASIFICADOS

Según los criterios de clasificación propuestos por el comité organizador del XL Torneo de Los Soles, los tres primeros lugares de cada grupo ganaron su pase directo a liguilla, el cupo 16 se otorgó para el cuarto mejor lugar del certamen, puesto que se llevó Deportivo La Aldea, escuadra ubicada en el sector uno.