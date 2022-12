Cae Pinos FC en casa ante un invicto Peakys Blinders

León, Guanajuato.- Sigue el sufrimiento para Pinos FC, el equipo leonés no ha dado con la fórmula para sumar sus primeros puntos en el XLI de Los Soles. En la cuarta jornada este equipo se llevó un nuevo revés, ahora el castigo fue de 3-0 ante Peakys Blinders Santa Ana del Conde.

Con la intención de sacudirse la mala racha, Pinos FC probó suerte mudándose al campo Ferronales, escenario que recibió un duelo de contrastes ya que el bando local perdió en sus anteriores tres presentaciones, mientras la visita llegó en calidad de invicto.

Tras el silbatazo inicial Claudio González dio un primer aviso con tiro de derecha con el que mandó la bola por un costado del arco defendido por Francisco Pacheco. Los “Pks” tuvieron mayor control del esférico y en contragolpe Sergio Rivera abrió el marcador con zurdazo cruzado al minuto 11'.

El cuadro verdiblanco quedó cerca de ampliar la ventaja con un pelotazo bombeado de Mauricio Castañeda pero el balón se escapó por encima de las redes.

De las pocas jugadas que armó Pinos FC hubo un contraataque en el que Jairo Durán mandó un centro que no alcanzó a conectar Edson Álvarez, luego me este mismo atacante tuvo un remate de cabeza que no tuvo dirección pese a estar frente a la portería.

Para la segunda parte a Peakys Blinders Santa Ana del Conde se le negó el gol pese a fogonazos de Luz Cabrera, Antonio Torres y Carlos Lemus, el cancerbero Pacheco se lució con varías atajadas.

Fotos: Ricardo Sánchez | El Sol de León

El constante esfuerzo tuvo su recompensa ya que en el ocaso del encuentro la visita marcó el segundo en una pared con una asistencia Cabrera para Juan López, luego en mano a mano Diego Limón fusiló al portero Pacheco quien apenas punteó el balón, luego del grito de gol vino el silbatazo del árbitro Carlos Jaime.