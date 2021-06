Tita, por siempre ídolo esmeralda

Milton Quieroz da Paixao ‘Tita’ sigue presente en el corazón de los aficionados esmeraldas, el exjugador de La Fiera participó en una firma de autógrafos a la que decenas de aficionados acudieron para conocer y convivir con su máximo ídolo.

Este evento resultó especial para más de alguno ya que en la década de 1990 cuando Tita cautivó con su potente pierna el Bajío aún eran niños, ahora acudieron como adultos que se emocionaron por compartir unos minutos con uno de los referentes históricos de Club León.

“Es una experiencia muy grata compartir unos instantes breves con la gran leyenda de Club León, tengo algunos recuerdos de mi infancia, fue un jugadorazo, nos hizo campeones, es un sueño conocerlo en persona, es increíble”, resaltó Arturo Serna

“No hay leyenda más grande que Tita, yo crecí viéndolo jugar, mi papá me llevó chiquito al estadio, me tocó ver sus goles, grité sus goles, es ídolo de mi papá y mis abuelos. Esta playera se va a enmarcar, es un tesoro que guardaré para toda la vida”, comentó César Arroyo con los ojos claramente cristalinos.

Rosaura Moreno fue otra de las asistentes que se vio conmovida por estar frente al exgoleador brasileño “Es un referente, una figura que no había podido conocer, desde siempre fue el jugador emblemático de La Fiera, ahora que nos da la oportunidad de convivir con él hay que aprovechar, quiero llorar de la emoción”.

Con más de 20 años de su último partido como jugador profesional, Tita demuestra entre más años pasan, su leyenda crece, sobre todo con las nuevas generaciones, con las niñas, niños y jóvenes que crecen con las historias y hazañas que sus abuelos o padres relatan de Milton.

“Nunca lo voy jugar, pero me platican mucho de él, siempre me han dicho que era un jugador de garra, con mucha jerarquía en el campo, además de mucha calidad para los tiros libres, es ídolo de mi papá y por eso vine, para que me firmara la camiseta de mi papá”, César Ortiz de 18 años.

Complaciente con sus seguidores, Tita se tomó fotos con grandes y pequeños, grabó videos en los que mandó saludos y a todos los asistentes los saludó y despidió con un caluroso abrazo.