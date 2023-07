Tiradora guanajuatense Andrea Palafox llega a tres medallas en Juegos Centroamericanos

La guanajuatense Andrea Palafox se ha convertido en la máxima ganadora de la delegación mexicana de tiro deportivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, concretando ahora una jornada de dos preseas, plata y bronce, en la modalidad de rifle de aire a 10 metros.

En compañía de las jaliscienses Michel Quezada y Elizabeth Nieves, Palafox se colgó la plata por equipos, aunque bien pudo haber sido el oro y es que tan solo un puntito separó a la representación tricolor de acceder a la parte más alta del podio, sitio que le correspondió a las guatemaltecas Jazmine Matta, Polymaría Alvarado y Tatiana Linares, quienes por cierto, han tenido que competir bajo la bandera de Centro Caribe Sports, debido al castigo que tiene el Comité Olímpico chapín.

Las centroamericanas terminaron con un acumulado de 1844.9 tras sus seis series de disparos, mientras que las mexicanas consiguieron 1843.9. El cuadro de honor lo completaron las cubanas Adianez Martínez, Dianelys Pérez y Lisbet Hernández, con 1843.2. Cabe destacar que con este resultado, Andrea, Michel y Elizabeth, consiguieron la cuota para los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile.

Mientras tanto, en la competencia individual, la “guanajua” fue de más a menos, pero aun así, pudo aferrarse al bronce con un total de 224.4 unidades. El oro quedó en poder de Nieves con 246.3 y la plata se la agenció la puertorriqueña Yarimar Mercado con 246.1.

“Una competencia muy emocionante, pero feliz de estar en el podio y de poder demostrar todo el trabajo que hemos venido realizando. Las finales siempre son cerradas, no sabes que va a pasar y por eso hay que estar preparadas, repasar todo el trabajo para controlar un poquito los nervios, al final se me fue un error, pero cumplí el objetivo que era quedar en el medallero y tener la cuota para Panamericanos. El ciclo olímpico es corto, solo un año y es un poquito más difícil, pero me voy motivada, feliz y con mucho trabajo”, dijo Palafox que ya suma tres conquistas en los JCC, recordando que a inicios de semana ganó otra plata en el rifle de 50 metros a tres posiciones y todavía el próximo martes le queda el evento mixto en el rifle de aire a 10 metros.

DERROTADOS EN HOCKEY

El seleccionado mexicano varonil de hockey sobre pasto donde ven acción los guanajuatenses Jorge Estrada y Alberto Rangel cayó por la mínima diferencia frente a Barbados con anotación de Justin Catlin; de esta manera, los aztecas se ponen con marca de un ganado y otro perdido, disputándose este domingo su boleto a las semifinales frente a El Salvador, esto en el Parque del Este en la subsede de República Dominicana.

Agenda Guanajuatenses

