Tiene León primera escuela de para esgrima en Guanajuato

León, Gto.- Ataque tras ataque, buscando perfección en su técnica y estoque, así trabaja y se pule José Ramón Jiménez Porras junto a su entrenadora Najla Lisset López Ferro, ambos pioneros de la para esgrima en Guanajuato, cuya primera escuela de inicio está en León.

A poco más de dos décadas de su fundación, la Asociación de Esgrima de Guanajuato, organismo encabezado por Mónica Ferro abre espacios para la inclusión y formación para personas con discapacidad, proyecto que ya da frutos con su primer alumno en la modalidad de para esgrima cuya formación se da en la Escuela de Esgrima de COMUDE León.

Deportes Organizan en León 4ta Copa Guanajuato de Esgrima

José Ramón Jiménez Porras, es la persona cuyo interés y pasión por esta disciplina llevó a la AEG a disponer de espacios para su formación especializada, si ya la esgrima de por sí es un deporte de alta especialización, su rama en el deporte adaptado requiere aún mayor atención.

“Esta disciplina me llamó mucho la atención cuando vi en los Paralímpicos (Tokio 2020) que había personas, incluso con prótesis de brazos, dando buenos combates, muy intensos y de mucha habilidad, eso me encantó. Ya sabía que había esgrima, anteriormente un amigo que era entrenador me había invitado, pero no quise, no me tuve confianza. Después vine y los instructores me recibieron muy bien, ha sido un cambio radical en mi vida, he crecido mucho como persona”, resaltó José Jiménez en charla para El Sol de León.

Formación y superación

Diagnosticado con espina bífida de nacimiento, José no tiene movilidad del tren inferior de su cuerpo por lo que toda su vida ha sido usuario de silla de ruedas, pese a ello no se limitó e hizo del deporte adaptado un estilo de vida.

“Tengo 39 años, reconozco que inicié tarde a hacer deporte, ya tengo nueve meses entrenando esgrima, antes jugué baloncesto por dos años en la Deportiva del Estado, también hice baile. Practicar esgrima me ha dado mucha confianza, mucha fuerza porque trabajo los brazos, las muñecas, la espalda. Ha sido muy importante el trabajo, así como el apoyo de los instructores y los compañeros que procuran las mejoras condiciones para mí”, añadió el también ingeniero en sistemas computacionales.

Pionero en de la para esgrima en la entidad resalta: “Siempre será importante para la gente con discapacidad saber que tiene espacio para su formación y su integración a la práctica del deporte. Existen muchos temores o limitaciones, el principal es que no ves a gente haciéndolo, pero una vez que conoces gente que ya práctica algo o que se abrió una nueva clase para gente con discapacidad te vas animando y te interesas por comenzar esa disciplina”.

Guia y desarrollo

Najla Lisset López Ferro es la instructora a cargo de la escuela de para esgrima. Como atleta se inició en este deporte desde los 5 años, luego se retiró en 2020 tras practicarlo por 18 años, durante ese período representó a Guanajuato y Yucatán. Ser entrenadora es un rol que no se imaginó desempeñar, mucho menos el de formadora en la para esgrima, aunque reconoce que ha sido un camino de aprendizaje mutuo.

“Jamás pensé ser entrenadora, es una experiencia agradable y de aprendizaje mutuo porque no exigió una adaptación de todos. Nos hemos acercado a otras asociaciones estatales, a expertos para conocer su metodología y prepararnos de la mejor manera como entrenadores. No solamente es integrar a la gente, es hacerlos partícipes junto a todos sus compañeros, pero sí considerando las condiciones de tus alumnos”, apuntó la instructora Lisset López.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Trabajar en la integración de José me llena de mucha satisfacción porque es iniciar algo nuevo, se está empezando un cambio a beneficio del deporte y de las personas con discapacidad. Me da gran satisfacción ver como José ha crecido como atleta, va muy bien, tiene mucho compromiso y espero que sea el primero de muchos”, concluyó López Ferro, también instructora de la Escuela de Inicio de esta disciplina.

Deportes Leyenda olímpica Carl Lewis visitará León para participar en el Foro Go

Con relación a las clases de para esgrima, estas se imparten todos los jueves en la Sala de Armas ubicada en la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez. El horario de entrenamiento es de las 17:00 a las 18:30 horas.

En números