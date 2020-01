Thiem elimina del Open de Australia a Nadal, el número 1 del tenis

El español Rafael Nadal, número uno mundial, fue eliminado este miércoles en cuartos de final del Open de Australia por el austríaco Dominic Thiem (5º), que se impuso por 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (8/6), en su primera victoria sobre su rival en un torneo de Grand Slam.

"He tenido suerte en los momentos críticos, la red estaba a mi favor", afirmó Thiem, sobre todo en referencia al penúltimo punto del partido, cuando un golpe suyo tocó la red y fue punto para el austríaco.

"Pero Rafa es uno de los mejores del mundo y hay que contar siempre con la suerte para ganarle", añadió Thiem, que contó en varios puntos con la red como aliada.

Al término de un partido de una rara intensidad, tanto física como emocional, el austríaco de 28 años, que había perdido ante Nadal las dos últimas finales de Roland Garros, se clasificó para su primera semifinal en Melbourne, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev (7º).

Thiem y Nadal se habían enfrentado trece veces, y si el austríaco había ganado cuatro de esos duelos, Nadal se había impuesto en los cinco en los que se habían medido en el marco de un torneo de Grand Slam, incluidas las dos últimas finales de Roland Garros.

En los dos primeros sets, Nadal había logrado romper el servicio de Thiem, pero el austríaco logró en cada ocasión recuperarlo y ganar el tie break.

De hecho, Thiem ganó los tres sets, que le darían la victoria, en el tie-break.

Nadal perdió su tranquilidad habitual en un momento del partido. Tras un punto largo, superó el tiempo establecido para sacar y recibió una advertencia, cuando el marcador era 3-2 y 30/30 en el segundo set.

"Es asombroso que tras un punto así, ponga el contador de tiempo tan rápido. A usted no le gusta el buen tenis", lanzó Nadal entonces a la árbitra.