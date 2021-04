Tendrá Guanajuato torneos estatales avalados por FeMexFut

Para reactivar el futbol en la entidad, la Asociación Guanajuatense FeMexFut presentó la baraja de torneos varoniles y femeniles a celebrar a partir del mes de mayo.

El balompié guanajuatense y regional volverá a tomar fuerza con certámenes como la Liga de Futuras Estrellas, la Liga Femenil Guanajuatense y la Liga Elite con sus categorías de Tercera, Cuarta y Quinta división, todos estos programados para arrancar a partir del 7 de mayo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes La Fiera presume buenas cuentas en las últimas jornadas

Por su parte, en el municipio de Purísima del Rincón se desarrollará la Liga Nacional Femenil los días 29 y 30 de mayo, la plantilla campeona acudirá al certamen nacional a realizarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol ubicado en el Estado de México.

Con relación a la Liga Futuras Estrellas se estableció que únicamente podrán participar jugadores nacidos entre 2007 y 2014, además se reconoció que ya cuenta con 50 equipos inscritos.

Para la Liga Femenil Guanajuatense las categorías serán divididas entre sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20, de momento se tienen 30 plantillas registradas.

Durante la asamblea se presentaron los resultados de la pasada Copa de Pascua, además se instó a los representantes y delegados municipales a estar atentos para las convocatorias de la Copa de Verano y Copa Navideña a realizarse a mediados y finales de año, respectivamente.

Finalmente, Christian Gómez, dirigente de la Asociación Guanajuatense FeMexFut, destacó que las diversas competiciones contarán con el apoyo de silbantes del Colegio de Árbitros del Estado de Guanajuato y el Colegio de Árbitros León de los Aldama.