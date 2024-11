Novilleros encaran con altas expectativas la Temporada de Novilladas 2024

León, Guanajuato.- Alejandro Rodríguez “El Sigala “, junto a los jóvenes leoneses Alan García y Luis Fernando Gaona, alistan los avíos para demostrar su valía en el primer encierro de la Temporada de Novilladas 2024 a celebrarse en el coso de La Luz con lote bravo de San José de Buenavista.

En una apuesta por abrir espacios a los nuevos valores de la torería mexicana, se organiza en tierras zapateras un nuevo serial novilleril cuya primera fecha de cuatro programadas se realizará el próximo 22 de noviembre con cartel integrado por seis aspirantes a matador de toros.

Con paseíllo programado para las 20:00 horas, esta primera fecha presenta atractivo mano a mano entre seis novilleros: Luz Elena Martínez, Alejandro Rodríguez “El Sigala”, Alán García, Fernando Gaona, Andrés Origel y Eduardo Sebastián son los diestros que buscan suerte y duende en la Plaza de Toros La Luz.

Altas expectativas

Originario de Chihuahua, Alejandro Rodríguez es de los novilleros de mayor trajín en el serial, su debut se remonta a 2016 y para este primer festejo en tierras zapateras busca demostrar y cautivar al exigente aficionado leonés.

“Primero es de agradecer que en León se tenga interés por abrir espacios y organizar novilladas. Hay que reconocer que en México ya es complicado organizar corridas de toros y resulta mucho más complejo celebrar novilladas. Para esta primera fecha, hay un cartel interesante, con seis participantes, no hay oportunidad para el error. Cada uno va a dar lo mejor de sí. Yo voy comprometido para demostrar mi toreo”, resaltó “Sigala” en charla para El Sol de León.

Levantando la mano como firme promesa de la fiesta brava nacional, Luis Fernando Gaona, regresa a su terruño con la intención de mostrar lo aprendido en España.

“Me da mucho gusto volver a mi tierra, con mi familia, en una plaza de gran presencia (La Luz), vuelvo a mi León después de un año de preparación en España, ahí me he estado formando y eso es una gran motivación para mí. Son pocos los que pueden salir del país para entrenar en España, me toca demostrar todo lo que he aprendido y demostrar que León tiene talento, hay que responder con una buena tarde en esta fecha”, subrayó Fernando Gaona.

Otro leonés presente es Alan García, alumno de la Academia Taurina Antonio “Corazón de León”, misma que tiene su sede en La Luz.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Como novillero son pocos los encierros que he tenido en este año, entonces para mí es motivo de gran alegría, una motivación que se organicen novilladas en León, en mi casa. Voy con la intención de aprovechar esta oportunidad, quiero buscar un triunfo rotundo, dar de que hablar sobre mi persona”, aseveró el novillero de 26 años.

Temporada de Novilladas León 2024

1.er Novillada

Fecha: 22 de Noviembre

Hora: 20:00

Lugar: Plaza de Toros La Luz