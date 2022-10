Team Naranjo alista ‘II Chequeo de Atletismo’

León, Guanajuato.- Apuntando a la nueva temporada de competencias en atletismo, los clubes leoneses Rsport Paralímpicos y Team Naranjo organizan el II Chequeo de Atletismo, evento a realizarse como fogueo de los representantes de Guanajuato.

Acercándose al cierre de año, también se aproxima el arranque de la etapa de pruebas para el nuevo ciclo 2023 del atletismo nacional que inicia y se compone por campeonatos locales, estatales, regionales para luego desembocar en certámenes como los Juegos Nacionales CONADE, copas nacionales y selectivos organizados por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).

El chequeo de atletismo que plantea Team Naranjo se realizará los días 15 y 16 de octubre, el escenario que recibe este evento es la pista Sabino Rodríguez en la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez. Únicamente se desarrollarán pruebas de pista.

La convocatoria considera para ocho categorías, todas abiertas para la rama varonil y femenil. Entre las clasificaciones que son de competencia, selectivos estatales y alto rendimiento están la sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y libre. Las pruebas a realizar van de los 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1500, 2 mil y 3 mil metros. También se incluye el salto de longitud,

Las categorías de promoción o recreativas son la infantil menor (2015-2014), infantil mayor (2013-2012) y sub 14. Los eventos para desarrollar son las carreras de 60, 75, 800, 150, 300 400 y 600 metros. De igual forma la convocatoria incluye una categoría para padres de familia a competir en los 100 y 400 metros planos.

A partir de la división sub 16 se implementará cronometraje electrónico, esto con la intención de ofrecer al participante un escenario de competencia oficial y llevar de manera más exacta las marcas individuales lo que permite evaluar el desempeño y ajustar los entrenamientos de cara la nueva temporada.