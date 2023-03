Tauro sueña con un juego épico en territorio de La Fiera

Ciudad de Panamá, Panamá.- Francisco Perlo, técnico del Tauro panameño, aseguró que sus dirigidos merecían mejor suerte frente al León, rival al que la escuadra canalera llegó a meter en serios aprietos durante la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

“Tengo esa sensación de calentura por el hecho de no haber podido marcar, de haberlo hecho todo hubiera cambiado, de eso estoy seguro, por eso que me voy con ese sabor amargo de que al menos era para empatarlo o incluso ganarlo, cuando ellos toman ventaja salimos a buscar el empate y no fue así. Ahora toca descansar y pensar en nuestra liga, los jugadores están un poco exhaustos, fue un enorme esfuerzo y tendremos tres o cuatro días para afrontar la jornada del torneo panameño y luego ir a México”, dijo el venezolano.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En el vestuario astado hay confianza de que se puede escribir un capítulo de gloria la siguiente semana en territorio esmeralda, en la que sin duda sería una de las gestas más importantes en la historia del club 16 veces campeón del balompié de Panamá.

“Ya estoy pensando en ese partido, lo quiero ir a buscar, los equipos panameños en estas rondas definitorias son valientes, se la creen, juegan del tú a tú y sé que lo podemos conseguir, es una parada épica en México, pero esto es futbol, hay que intentarlo, lo vamos a visualizar, hay que quererlo y empezando por mí hay que pensar que se puede hacer uno o más goles, los partidos duran 90 minutos y cualquier cosa puede pasar”.

Deportes Aceptan en Tauro que serie contra León es como “David ante Goliat”

Cabe recordar que de las siete apariciones que tiene Tauro en la Concachampions, sólo en la de 2018 pudo superar la primera fase tras dejar en el camino al FC Dallas de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.