Talentos León logra el subcampeonato en Copa Premier Acapulco

Codeándose entre los mejores equipos, Talentos León cerró su participación en la XXI Copa Premier Acapulco 2022, certamen en el que logró el subcampeonato en la categoría 2006-2007. Mientras la categoría 2009-2010 se metió a semifinales.

Este certamen se realizó en Acapulco del 16 al 21 de diciembre, participaron más de 50 equipos en categorías sub 6 a sub 18 en la rama varonil y femenil. Guanajuato tuvo participación con varios conjuntos, entre ellos Talentos León que compitió en las divisiones 2009-2010 (sub 13) y 2006-2007 (sub16), esta última llegó a la gran final.

Buscando el título, Talentos León 06-07 tuvo como rival en la final a Atlante CDMX, rival que ganó con marcador de 3-1. Juan Piña marcó el único gol de los leoneses. Los capitalinos repitieron castigo ya que en el debut del torneo vencieron 2-0.

Posteriormente recuperaron la confianza venciendo a Santos Izacalli con tripletes de Juan Piña y Raúl Lira, también marcaron Haziel Hernández y Marco Manrique, este último anotó el único gol en el triunfo sobre Morelia Acapulco.

Durante la fase regular los pupilos de Oscar García también empataron 1-1 con Chipitlán Morelos siendo Ulises Hernández el artillero que marcó para los leoneses, posteriormente derrotaron con “diana” de Christian Noriega a Galácticos Irapuato.

En lo que respecta a la categoría 2009-2010, este combinado fue dirigido por Bryan Alexis Escamilla y llegó hasta semifinales donde sucumbió 7-0 ante Chihuahua. En resultados previos cayó 2-0 ante Italia Edo. México y en las primeras fechas vapuleó 6-0 a Guepardos Irapuato con pelotazos de Iker Corona, Luis Ponce, Zaid Quevedo y hat trick de Alex Zapata.

Otros equipos de Guanajuato que acudieron a esta competencia copera fueron Olympia Abejas, Prepa Oficial León, Ceforci Irapuato, Laguna de Guadalupe y San Fran Irapuato.