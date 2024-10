Tadeo Estrada le aprende y crece en la cancha gracias a Guardado

León, Guanajuato.- De sumarse con cierta discreción a las filas de Club León, ahora Tadeo Estrada levanta la mano para figurar como esa pieza que puede afianzar el mediocampo, posición en la que tiene como mentor a Andrés Guardado, a quien toma como referente por lo que busca aprenderle lo más que pueda.

Refuerzo esmeralda para el Apertura 2024, su participación en cancha parecía limitada con la presencia de Fidel Ambriz, tras el traspaso del canterano leonés a Rayados, se abrió la puerta para tener mayor protagonismo, oportunidad que se refleja con 277 minutos disputados en cuatro partidos, tres de ellos como titular.

“Poco a poco me he sentido más seguro, con más confianza, al igual que con mis compañeros dentro y fuera. Me siento muy contento por este gran paso que estoy dando en mi carrera. Desde que llegué siempre me estuve preparando para cuando llegara el momento, el momento se dio y lo estoy aprovechando de la mejor manera”, resaltó Tadeo Estrada, quien participó en una firma de autógrafos organizada por un patrocinador de Club León.

Sobre su paulatina consolidación, el mediocampista sonorense reconoce el papel de mentor que ha tenido Andrés Guardado, compañero que le aconseja a la vez que le exige en el campo.

“Es muy maduro, me ha enseñado técnicamente y tácticamente dentro del campo. Estoy muy agradecido con él y agradecido con la vida de compartir cancha con él. Andrés (Guardado) me dice que corra por él más que nada”, reconoció el jugador de 21 años.

Sobre las observaciones y exigencias que día a día le hace Guardado, reconoció: “No me regaña, siento que es más como consejo. La verdad es que sí se valora porque siento que quiere sacar lo mejor de uno y estoy agradecido con él”.

Sobre los rumores que adelantan el retiro de Guardado una vez que concluya la actual campaña en la Liga MX, Estrada expuso la aspiración de compartir más tiempo con el cinco veces mundialista con Selección Mexicana.

“Ahí en el campo no se ha hablado muy bien de eso, yo creo que es más afuera, pero pues, si todavía le da, espero tenerlo más tiempo conmigo”, reconoció el jugador panzaverde.

Hay confianza

Con miras al cierre de la campaña, para La Fiera se cierra el margen de error dejar escapar unidades, pese al escenario al interior del plantel hay compromiso por sumar.

“Siempre intentamos llevar los tres puntos a casa a como dé lugar, lamentablemente los últimos dos partidos se nos han ido de las manos, pero creo que vamos por buen camino. Como dice el profesor (Eduardo Berizzo) llevamos buen argumento con nosotros, de partidos, de modelo de juego, vamos bien”, concluyó Ángel Estrada.