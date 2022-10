Supera expectativas “Chequeo de Atletismo”

León, Guanajuato.- Misión cumplida, el II Chequeo de Atletismo Team Naranjo superó expectativas, este evento de fogueo en pruebas de pista y campo sumó a deportistas de distintos municipios de Guanajuato, además de una delegación del estado de Hidalgo.

A manera de preparación rumbo al nuevo ciclo de competencias de 2023, deportistas guanajuatenses participaron en un chequeo organizado por el club leonés Team Naranjo. Este evento resultó todo un éxito ya que congregó a 300 atletas, entre ellos algunos competidores de paratletismo.

La pista Sabino Rodríguez de la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez recibió las pruebas de pista y campo para las categorías sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y libre, todas estas inician su preparación rumbo a eventos federados y los Juegos Nacionales CONADE.

“Se dio una gran respuesta, tuvimos la participación de 300 atletas, también recibimos atletas con discapacidad y para ellos este chequeo es un previo al Nacional (de Paratletismo). Para los demás, este evento sirve para identificar las marcas y condiciones en las que se encuentra el atleta, luego partir de eso en su preparación para las copas y eventos que vienen”, comentó Lorenzo Naranjo, entrenador y organizador.

Integrando eventos de velocidad como los 100, 200 y 400 metros, al igual que pruebas de medio fondo entre ellas los 800, 1500, 2500 y 3 mil metros, este chequeo fue desarrollado con cronometraje electrónico, derivando en resultados más exactos. También se llevó a cabo el salto de longitud.

“Hubo marcación electrónica para todas las categorías, eso nos ayuda para obtener de manera exacta la marca de tiempo de cada participante y esto permite un parámetro más exacto, conocer en qué estado físico, así como evaluar el rendimiento. Teniendo esa base se puede trabajar en los detalles técnicos y afinar la preparación de los muchachos”, agregó el coach Naranjo.

Además de León, también acudieron deportistas de otros municipios como Victoria, Celaya, Guanajuato, Purísima del Rincón, Silao, Irapuato, Pénjamo, Cortazar. También se tuvo la participación de un equipo proveniente del estado de Hidalgo.

Para incentivar el desarrollo de esta disciplina en las nuevas generaciones, el chequeo también integró a categorías menores de 14 años, además de integrar a los padres de familia en carreras de 100 y 400 metros.

CARTAS

Siendo los anfitriones, el Team Naranjo alista una baraja de representantes, entre ellos están Sandro Rocha y Azul San Agustín, ambos fueron medallistas en los Nacionales CONADE 2022. Otros prospectos son Natalie Muñoz, Leonardo Martínez Guerrero, Alexis Barrera, Viri Torres, Jesús Esparza y Colette Álvarez.