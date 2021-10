Supera expectativas chequeo de atletismo

Prospectos y promesas del atletismo guanajuatense probaron su talento en el 1er chequeo técnico para pruebas de velocidad y fondo, certamen que valoró el rendimiento deportivo previo a un nuevo ciclo de competencias.

Entre disparos de salida, zancadas y brazadas, alrededor de 280 deportistas de León y otros municipios exigieron al límite su condición atlética con el objetivo de implantar una mejor marca personal de cara a la temporada deportiva 2021-2022.

“Superamos expectativas, porque acudieron deportistas de León y otros municipios, esto nos permite valorar el nivel en el que están los atletas y con ello hacer una mejor planeación de entrenamiento. Esto es un primer paso antes de las etapas clasificatorias para los Nacionales Conade de 2022”, explicó el entrenador Lorenzo Naranjo para El Sol de León.

Las pruebas se realizaron durante este fin de semana y se alternaron entre la pista Sabino Rodríguez de la unidad Enrique Fernández Martínez y la pista del Macrocentro León 1.

Para brindarles a los atletas juveniles una experiencia lo más apegada a un certamen de alto rendimiento, el chequeo contó con aval de la Asociación Guanajuatense se Atletismo, además de apoyo tecnológico mediante fotofinish y cronómetros digitales, otorgando mayor exactitud en cada prueba.

“Buscamos un escenario lo más cercano a un evento profesional, que los muchachos se vayan familiarizando, además permite registrar mejor los tiempos de los muchachos. Este fue un chequeo para atletas de Guanajuato, la intención es sentar las bases para luego hacer un chequeo abierto a más estados”, agregó el coach Naranjo.

Las categorías participantes fueron sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y libre, además se incluyó especial las clasificaciones infantil menor y e infantil mayor para prospectos entre los 8 a 12 años que realizaron la competencia de manera recreativa.

En la modalidad de velocidad hubo pruebas de 60, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600 y 800 metros, mientras los eventos de mediofondo fueron los 1500, 2 mil, 3 mil y 5 mil metros planos.

Algunos clubes presentes fueron Team Naranjo, Team Torres, Colibríes de Guanajuato, Linces de Abasolo, Gacelas, Club Pedro Silva, Falcones Run, Inicio COMUDE León, SIDEC Celaya, Pénjamo, Panteras SFR, Sakura, Leones UTL, entre otros.