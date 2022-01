Supera “El Camarón” Rodríguez doble contagio de Covid-19

León, Guanajuato.-- Luego de vencer dos veces al Covid-19 en apenas un mes, el golfista irapuatense José de Jesús “El Camarón” Rodríguez alista su regreso al PGA Korn Ferry Tour.

En entrevista para Azteca Golf, el profesional del Club Santa Margarita de Irapuato relató como fue su terrible experiencia con el Coronavirus, el cual lo marginó de la primera etapa de la temporada que se llevó a cabo en las Bahamas.

“Entrando el año me internaron, el estómago se me estaba inflando muchísimo, ya la sentía del otro lado, me tocaba el estómago y durísimo, quería que me encajaran algo para que reventara, ya no aguantaba, lo que quería era que me abrieran”, platicó Rodríguez.

Posteriormente, vino una recuperación satisfactoria para el fresero, en controles PCR dio hasta tres veces negativo, sin embargo, a escasas horas de iniciar su participación en el Great Exuma Classic, la sombra del SARS-CoV-2 volvió a hacerse presente.

“Ya cuando di positivo sentía otra vez que se me caía todo encima, traté de sacar fuerzas no sé de dónde, dije, las cosas pasan por algo, solo Dios sabe porque te está pasando todo esto, tranquilo, la vida es bien bonita, pero uno trata siempre de ver lo positivo y gracias a Dios creo que puedo decir que superé esto”, manifestó el subcampeón del PGA Latinoamérica en 2017.

Cabe señalar que “El Camarón” aparece registrado en el field del Great Abaco Classic que se celebrará a partir del domingo. Después de esa cita, el tour de ascenso al PGA Tour tomará rumbo hacia suelo canalero para el Panamá Championship del 3 al 6 de febrero.