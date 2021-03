Suma "Jano" Jiménez otro triunfo en el ring

Llegó en papel de víctima, pero el boxeador guanajuatense Alejandro Jiménez sacó fuego de los puños y sumó un triunfo más en su carrera tras imponerse sobre Alberto ‘Suavecito’ García.

El choque entre ‘Jano’ Jiménez y García Paredes fue el cierre estelar de un evento organizado por The White Collar Promotions en Ciudad de México, el guanajuatense subió al encordado con los pronósticos en contra ya que el ‘Suavecito’ se presentaba en casa.

Acompañado por el entrenador Balaam Castellanos, el peleador de Celaya supo resistir y asestar combinaciones al rostro y torso del capitalino quien también respondió y en par de ocasiones tuvo entre las cuerdas a ‘Jano’ Jiménez.

Pese al buen combate entre ambos, ninguno fue capaz de llevarse la victoria por nocaut por lo que una vez finalizados los 10 rounds programados los jueces otorgaron el triunfo por decisión unánime al boxeador de Guanajuato.

“Me siento contento, fue una pelea con pocas complicaciones, pero nada que no se pudiera resolver, gracias a los de mi esquina que son los que me ayudan bastante en la lectura de los errores del contrincante. Me dieron las indicaciones para aprovecharlos en el siguiente round y de esta forma incomodar al rival, hacer daño y que le costará trabajo”, destacó Jiménez Toribio una vez terminada la pelea.

Con esta victoria, ‘Jano’ Jiménez amplió su récord a 18 peleas; 12-6-0, 10 ko, como pugilista suma 14 años y aún tiene en planes seguir peleando por algunos años más para continuar saliendo del encordado con el brazo arriba.