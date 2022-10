Steven Martínez pone en alto a Guanajuato

El experimentado atleta celayense en la disciplina de la natación, Steven Martínez, sigue poniendo en alto no solo a Celaya y a Guanajuato si no a México, quien ya lleva seis medallas dentro del Campeonato Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, que se realiza en Albufeira, Portugal.









Siendo parte de la Selección mexicana, Steven quien está bajo los entrenamientos del entrenador, José Antonio “Bambi” Milesio volvió a poner en alto como en otras ocasiones a Celaya, al estado de Guanajuato y por supuesto a México, tras subir al pódium de premiación para que le fueran colocadas las medallas de las cuales fue una de oro, una de plata y cuatro de bronce.





El metal dorado fue producto de su participación en la prueba de relevo 4x50 metros libres mixto. La plata se obtuvo en relevo mixto 4x50 metros. Por su parte, las medallas de bronce fueron conseguidas en relevo 4x100 metros combinados, relevo varonil 4x200 metros libres, relevo 4x50 metros varonil y en 200 metros mariposa.





Quien está al frente del deporte en esta ciudad Andrés Barrientos, felicitó a través de su cuenta en redes sociales a Steven a quien dijo: “A nombre del presidente municipal, Francisco Javier Mendoza Márquez, quiero felicitar a Steven y a su entrenador “Bambi”, quienes lograron poner en alto el nombre de México, Guanajuato y de Celaya. Fue una destacada actuación de Steven que sigue manteniendo un gran nivel y lo ha confirmado una vez más”.