Sin respaldo de CONADE va Cinthia de la Rue rumbo a Tokio 2021

León, Guanajuato.- Multimedallista de Olimpiada Nacional, ganadora de preseas en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, y atleta que se encuentra en vías de clasificación a los Olímpicos de Tokio 2021, con todo y eso la karateca leonesa Cinthia de la Rue es una de las tantas deportistas mexicanas que no cuentan con apoyos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“Mi caso es muy curioso porque a pesar de ser una atleta de alto rendimiento desde hace ya varios años, de ser medallista de Centroamericanos, Panamericanos, yo no cuento con una beca de CONADE, ellos no me dan una beca mensual, aunque si obtuve los estímulos por la medalla de Panamericanos, por el Premio Nacional del Deporte y eso es lo único que he recibido de CONADE”, manifestó De la Rue en charla con El Sol de León.

La artemarcialista señaló que cuenta con el palmarés suficiente como para ser tomada en cuenta para una beca, sin embargo, todo este asunto podría tener una explicación ya que el karate únicamente será integrado al programa de la siguiente justa veraniega.

“He metido varias veces mis papeles, he hecho el papeleo y los procedimientos que se solicitan, tengo el currículo, pero nunca me han dado respuesta del porqué, tengo entendido que al ser de un deporte que no es olímpico, apenas este año lo somos y es nuestro debut y despedida porque ya dijeron que para París no vamos a estar, creo que ese puede ser un factor por lo cual ellos no nos dan becas, pero tengo entendido que si hay karatecas becados por CONADE, no sé porque en mi caso no es así”.

Recién algunos deportistas como los nadadores Melissa Rodríguez y Jorge Iga, el clavadista Jahir Ocampo, el halterista Bredni Roque y la atleta paralímpica María de los Ángeles Ortiz, expusieron ante la Comisión de Deporte que encabeza el legislador Ernesto Vargas, la incertidumbre que impera a pocos meses de la cita en Tokio.

Durante su intervención, Vargas Contreras definió a la actual administración de la CONADE que preside Ana Gabriela Guevara como “la peor en la historia de México”, dejando a los deportistas en un estado de indefensión.

SI A LA VACUNA Y A LOS OLÍMPICOS

El tema de la vacunación a los integrantes de las diferentes delegaciones que asistirán a los Juegos Olímpicos ha generado gran polémica. En el caso de Cinthia de la Rue, la persona, fue tajante al señalar que antes deben recibir las inmunizaciones aquellos que se encuentren en mayor riesgo de contagio por la Covid-19, aunque Cinthia, la atleta, sabe que la aventura a Tokio tiene su peligro si no se toman medidas extraordinarias que aseguren el bienestar de los participantes.

“En ese punto tengo muchos pensamientos encontrados, en caso de que se hagan los Olímpicos, que espero si se hagan, los atletas deberíamos estar protegidos, no sería responsable mandarnos a estar encerrados en un complejo, a viajar, a estar en aeropuertos, sin antes estar protegidos, a pesar de tener defensas y estar fuertes, he conocido casos de atletas jóvenes que se han enfermado y no la pasaron bien, entonces el tema es la igualdad, sabemos que los doctores, las personas de la tercera edad, son las que más están en riesgo, incluso los más pequeños y yo no dejaría que me pusieran una vacuna para quitársela a un niño, pero esto lo hablo como persona, como Cinthia de la Rue y no como deportista, la verdad tiene que ser un tema que debe ser puesto sobre la mesa y que se evalúen bien todas las opciones que hay”.

Y en torno a la realización de la competencia, agregó que “no me gustaría que se cancelara porque mucha gente no entiende que un deportista no es que se prepare un año para llegar a los Olímpicos, la preparación es de años y en mi caso como karateca no se cuando se me pueda volver a dar esta oportunidad, ya dijeron que no en París 2024 y entonces tendría que esperar otros cuatro años y yo no se si dentro de ocho años siga compitiendo, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero ojalá se tome la decisión más sabia”.

DURO GOLPE AL DEPORTE “GUANAJUA”

Cinthia de la Rue aplaudió el trabajo que ha realizado Isaac Piña al frente de la CODE Guanajuato y le deseó el mayor de los éxitos ahora que busca la alcaldía de Salamanca que, de obtenerla, le haría dejar su actual cargo como dirigente del deporte estatal.

“Isaac ha hecho un trabajo increíble con todos nosotros, le ha apostado no sólo al alto rendimiento, sino al deporte en las escuelas, al deporte formativo, creo que por ser una persona que se ha desarrollado en el ámbito del deporte entiende a la perfección este proceso. Él es muy inteligente y se que ese puesto no se lo dejaría a alguien que no siga con todo ese trabajo hecho, que no sea un apasionado al deporte, sé que hay gente capaz de realizar esta labor que Isaac ha impulsado y por supuesto desearle todo el éxito en esta nueva etapa porque ha trabajado muy duro para llegar a donde esta”, concluyó la especialista en la modalidad de kata.





El Dato…

+ Será el próximo mes de marzo cuando Cinthia de la Rue vuelva a los tatamis en un control técnico que llevará a cabo la Federación Mexicana de Karate, mientras que para junio o julio de tiene el Preolímpico en París, Francia.