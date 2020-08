Sin excusas Nacho Ambriz tras la derrota ante La Máquina

Ciudad de México, México; 8 de agosto del 2020.- No hay pretextos, León tuvo sus bajas por el tema del Covid-19, pero luego de dos pestañeos defensivos la derrota frente a Cruz Azul fue merecida, así lo manifestó Nacho Ambriz.

“Tampoco es que me quede tan preocupado, a lo mejor generamos pocas ocasiones, pero el rival no regaló espacios, nos hizo un partido para contrarrestarnos, nos hace el gol temprano y si queda esa sensación de que hay que mejorar, tener un mejor entendimiento en acciones ofensiva, pero estoy tranquilo porque este equipo me ha demostrado que puede y hemos salido de otros pequeños baches, no significa que estemos en uno, pero si hay que estar más finos”, apuntó el técnico esmeralda.

En relación a las ausencias de gente con peso específico dentro de su formación como Fernando Navarro y Ángel Mena, Ambriz señaló que “esto no sólo afecta a nuestro equipo, todos nos hemos visto mermados de alguna u otra forma, así que hablar de eso sería sacar pretextos, nosotros cometimos dos errores y el adversario nos jugó bien, nos ganó bien”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Cae La Fiera ante Cruz Azul en su primer descalabro del torneo

Nacho dejó en claro las oportunidades para los jóvenes se mantendrán, siempre y cuando ellos sepan responder a lo largo de la semana en los entrenamientos.

Yo les dije a los chavos que ellos iban a tener su grado de importancia en el equipo y los veo bien, ahora meto a Zamudio que corre y mete, así que no puedo criticar absolutamente nada y hay que trabajar porque quedan pocos días para el partido contra Pachuca.

El “domador” contempla que Navarro y Nacho González se incorporen este domingo en la Ciudad de México, mientras que Mena, Nico Sosa y Armando León, es casi un hecho que no estarán disponibles para la visita a Pachuca. La Fiera viajará el lunes a suelo hidalguense desde la capital del país.