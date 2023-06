“Sin conformismos, ni confianzas, vamos a pelear por el oro en JCC 2023”, Felipe Chavira

Con mentalidad y aplomo, la Selección Nacional Mexicana Mayor Varonil de Hockey Sobre Pasto, buscará juego a juego pelear por la medalla de oro dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La Selección Nacional de México en rama varonil ya se encuentra clasificada a Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, sin embargo, Héctor Felipe Chavira Espinoza, team manager de la Selección Nacional, en exclusiva para el Periódico Sol de Salamanca, descarta conformismos excesos de confianza, además de adelantar como parte de la planificación una gira por Europa para el mes de Septiembre que les ayudará a tener un ritmo de juego más alto para poder encarar a las potencias de América como Argentina, Chile, Canadá y Estados Unidos, selecciones nacionales con los que estarían peleando el pase a semifinales rumbo a Juegos Olímpicos de Paris 2024.

En relación a la preparación que han tenido para Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 comentó, “ha sido una preparación ardua y difícil ya que la preparación fue sorteada por los atletas y patrocinadores como la empresa transportista salmantina Royal Transportes apoyo fuertemente esta última concentración”.

Así también señaló, “nos encontramos bien, en un estado físico óptimo y táctico muy específico para poder afrontar la competencia, los objetivos son sin lugar a duda luchar la medalla de oro, sabemos que tenemos equipos muy fuertes por enfrentar como es Trinidad y Tobago que ya hemos compartido victorias en los últimos años y Cuba, al cual se tiene muchos ciclos olímpicos sin ganar, esperamos en esta ocasión poder derrotarles”.

Con respecto a lo que representa para él formar parte del staff técnico de la Selección Nacional Mexicana señaló, “tengo mucho que agradecer al estratega nacional, Pool Moreno, él me invitó a colaborar desde hace varios años, me siento orgulloso de poder dejar algo de los conocimientos que he tenido durante toda mi vida al servicio del staff técnico y de los jugadores, en este sentido tengo sensación muy dulce al estar en un lugar privilegiado, vamos a seguir afrontando la enmienda como tal”.

A ello agregó, “el año pasado se clasificó a Juegos Panamericanos que a su vez entrega plaza a Juegos Olímpicos, es un objetivo bastante grande, ahí vamos a tratar de quedar dentro de los cuatro primeros de América, es lo que nos hemos propuesto el staff técnico junto con los jugadores”.

Enfatizó, “para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe sin conformismos, ni confianzas, tenemos jugadores que se han preparado muy fuerte, bajo situaciones demasiadas difíciles y sacrificadas, creemos que los chicos están preparados para eso, esperamos tener la mentalidad y el aplomo juego a juego para poder pelear una semifinal y posteriormente la medalla de oro”.

Sin animarse a pronosticar un resultado señaló, “no queremos pronosticar nada, pero sabemos y estamos conscientes de lo que son capaces los chicos y cuerpo técnico, en lo particular para mí representa la oportunidad de la revancha de la medalla de plata de hace cuatro años, el quedarnos aún paso de poder conquistar esa presea nos da gran esperanza de poderla luchar esta vez (sic)”.

Así también agradeció a su familia que le ha apoyado con todo, a su club deportivo tres Delfines México y a la Universidad La Salle que le ha apoyado con los permisos para poder estar representando a México dentro de este evento y estar apoyando a la selección nacional.

Además acotó, “se ha tratado de tener a los mejores elementos de México y en su mejor momento, esto nos ha traído mucha tranquilidad y poder visualizar a futuro, es decir, tratar de luchar por el pase a semifinales en Juegos Panamericanos, vamos paso a paso, partido a partido, y viaje a viaje”.

Para terminar adelantó, “como parte de la planificación que se nos ha dado a conocer es que tendremos una gira por Europa en el mes de Septiembre que nos ayudará a tener un ritmo de juego más alto para poder encarar a las potencias de América como Argentina, Chile, Canadá y Estados Unidos, contra ellos estaríamos peleando el pase a semifinales rumbo a Juegos Olímpicos”.