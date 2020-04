Similares, el Arsenal de Wenger y el León de Ambriz: Joel Campbell

El futbol bonito, el de tocar y moverse para encontrar la posición de frente al arco, Joel Campbell sólo lo ha encontrado en su carrera con el Arsenal, de Inglaterra y ahora en el futbol mexicano con el cuadro del León.

“Cuando estuve en el Arsenal pude disfrutar de un futbol que yo practicaba, al entrenador (Arsene Wenger) no le gustaba que hiciéramos tiros de media distancia, le gustaba garantizar que el gol se diera con el jugador que estuviera más cerca del marco”, comentó el futbolista costarricense a la emisión DIAR10 de su país.

Campbell hizo la comparación de aquellos “Gunners”, del francés Wenger y La Fiera que desde 2018 dirige Nacho Ambriz, “son estilos similares, eso hace que yo me sienta muy cómodo y siempre he dicho que tuve la gran oportunidad de llegar a un equipo que practica un futbol que me es cómodo, que juega al pie y que es pura posesión de balón”.

El tico no dudó, en la Liga MX es León “el equipo que mejor juega al futbol en los últimos dos torneos, perdimos una final y nos eliminaron en cuartos, pero la mayoría de la gente dice que nosotros damos el mejor espectáculo y eso es muy importante”.

Joel termina su préstamo este verano con los esmeraldas, sin embargo, la directiva que encabeza Jesús Martínez Murguía ya analiza la compra definitiva del jugador que es propiedad del club italiano Frosinone.

“He tenido buenos momentos en León, uno con los años y la experiencia va disfrutando más, pero hay momentos donde se pone un poco más tenso, recuerdo que en cuanto llegué pude jugar todos los partidos de titular y metí cuatro goles, así que me siento bien acá”.

El nacido en la capital costarricense jugó para el Arsenal de 2014 a 2015 y luego su mejor etapa con la escuadra londinense la tuvo de 2015 a 2016, incluso jugando partidos de la UEFA Champions League.

