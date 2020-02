Sigue en el aire arranque de obras para el nuevo Estadio León

León, Guanajuato; 14 de febrero del 2020.- La directiva del Club León lo tiene claro, no habrá colocación de la primera piedra del nuevo estadio, hasta que no se concrete el plan de financiamiento y los permisos de uso de suelo correspondientes.

"El Estadio León será ahora uno de los mejores iluminados de todo México, el sistema se estrenará el próximo 18 de Febrero en el juego ante @LAFC de @TheChampions".



Febrero del Moral

Director @LEUKEN_mexico

Tenemos que finiquitar todos los permisos y el financiamiento que no es nada fácil, pero en este proyecto se avanza todos los días, aunque la realidad es que este grupo no va a arriesgar un solo peso hasta que no se tenga algo ya fijo

José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo

El objetivo era colocar la primera piedra durante el primer trimestre de este 2020, pero todo hace indicar que esto podría postergarse hasta mediados de año o incluso a finales.

Mientras tanto, una nueva alianza con Grupo Carso, de Carlos Slim, se ve muy factible para comenzar a levantar la nueva casa de La Fiera, “se ha platicado con ellos, hay una extraordinaria relación, es una empresa que no sólo tiene una constructora, tiene un banco y si ha habido charlas, pero también las hay con otros proveedores”.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la gente, tenemos equipo para competir, los dos torneos son nuestro objetivo.



En el tema del nuevo Estadio cada vez estamos más cerca de dar noticias, es un gran proyecto y cuidamos los detalles".



Jesús Martínez Murguía

Presidente Club León

Gutiérrez de Quevedo adelantó que “la última reunión que tuvimos para esto del nuevo estadio fue en materia de seguridad, que el estadio tenga reconocimiento facial, que el sistema se pueda conectar al C5 del estado, pero como dije antes, vamos avanzando”.

También se informó que ya existen acercamientos con empresas nacionales y extranjeras para comercializar el nombre de este escenario.

LE DAN LUZ A “LA GUARIDA”

A partir de este próximo martes, en el choque ante Los Ángeles FC por la Liga de Campeones de la CONCACAF, el Nou Camp estrenará 50 luminarias de la más alta tecnología, candilejas modelo Sport Light de 800 watts, para alcanzar los 1,200 lúmenes que le vendrán a dar al inmueble una visibilidad perfecta en cada zona.

Los Datos

+ El costo aproximado del nuevo Estadio León sería de 2 mil millones de pesos

+ Su aforo total quedará en los 35 mil espectadores.

+ HKS es la empresa encargada del diseño y Manhattan Construction operará la obra

+ El inmueble contará también con un hotel, centro comercial y restaurantes