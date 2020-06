'Sigan sus Sueños', mensaje de Ambriz a juventud guanajuatense

León, Guanajuato.- En su papel de figura pública y líder de opinión, Ignacio Ambriz realizó un encuentro virtual con jóvenes en el que señaló como el futbol fue un escalón que le sirvió para alcanzar el desarrollo personal, mismo que lo hizo brillar como jugador profesional y como director técnico.

Organizada por el Instituto de la Juventud Guanajuatense, el director de esta dependencia, Jorge Alberto Romero Vázquez fue quien dirigió la conversación, el estratega recordó que con disciplina y esfuerzo alcanzó el sueño de ser futbolista profesional.

"Yo soy nací en el Distrito Federal, desde niño jugué futbol, cuando entré a secundaria me dediqué mucho a jugar voleibol, a los 17 me probé en el Atlético Español y desde ahí hasta hoy me fui metiendo en el futbol. Todos tenemos un sueño de lograr algo, queremos ser alguien en la vida, no es fácil, hay que tener los pies sobre la tierra, primero hay que demostrarlo, todos tenemos errores y hay que aprender" comentó Ambriz.

Otros valores importantes son la humildad y la disposición de aprender, ya que hay personas que ayudan a mejorar, en ese sentido reconoció que sus dos más grandes mentores fueron Miguel Mejía Barón quien dirigió a Nacho en el Mundial de 1994 y Javier Aguirre, técnico al que apoyó como auxiliar por siete años en el futbol español y con la selección azteca en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"De Mejía Barón aprendí el estilo de dirigir, siempre me agradó su trato humano y Javier Aguirre me ha marcado, con él trabajé siete años, el tener la oportunidad crecer enfrentando a grandes entrenadores que estaban en Europa, eso a mí me permitió ir creciendo y darme cuenta si estaba listo para ser entrenador" reconoció el mandamás felino.

De igual forma, exaltó a los jóvenes a no tener miedo de los errores, sino ser exigentes para superar los tropiezos: "Un fracaso que tuve fue cuando tuve problemas con el alcohol y las drogas cuando jugaba, hoy yo creo que si no hubiera reaccionado, ya no estaría aquí. Cuando uno se lo propone se puede lograr, hoy estoy agradecido ir superé esa situación"

Finalmente añadió que el trabajo en equipo permite alcanzar metas colectivas y una muestra de esa unión fueron los títulos que obtuvo cuando era jugador del Necaxa y actualmente los buenos resultados con Club León, para Nacho Ambriz la roca angular es considerar al equipo de trabajo como una segunda familia.

Este encuentro con jóvenes se realizó por las redes sociales de Zoom y Facebook, más de mil jóvenes de distintos municipios y estudiantes de nivel medio superior se conectaron a la transmisión que tuvo alrededor de 50 minutos de duración.