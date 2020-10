"Sería un error no reconocer que el equipo no ha funcionado bien": Salvador Bravo

León, Guanajuato.- Seis juegos dirigidos, ni un solo triunfo y además, León se ha quedado con las manos vacías en el Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil, tristemente ese ha sido el transitar de Salvador Bravo como timonel esmeralda.

“Tenemos que ser realistas, sería un error no reconocer que el equipo no ha funcionado bien, el esfuerzo de las jugadoras es apremiante, en mi gestión no ganar ha sido complicado, pero nada que reprocharles, corren, luchan, con Querétaro jugamos mejor y al análisis que llego es que tenemos que encontrar la fórmula para ganar porque con el simple esfuerzo no está alcanzado”, apuntó Bravo tras el descalabro ante Gallos.

Al comienzo de su aventura en el banquillo verdiblanco, esto en la fecha ocho contra Atlas cuando llegó en sustitución de Everaldo Begines, Chava Bravo confiaba en la experiencia de su plantel para ir en búsqueda de la clasificación, plan que de momento tendrá que quedar guardado hasta el siguiente torneo.

“Cuando me ponen al frente yo veo que este era un equipo de jugadoras con cierta experiencia, la confianza estaba en calificar, yo consideraba en su momento que podíamos hacer una buena racha de puntos, poder generar en las jugadoras un sistema que nos ayudara a sacar resultados, pero la realidad es diferente”.

Y cuando a la campaña todavía le faltan cuatro jornadas más “sigo en lo mismo, soy un creyente de que el trabajo te tiene que sacar adelante, ahorita hay que digerir esta eliminación y debemos cerrar lo mejor posible porque representamos a un club importante y eso lo tienen bastante claro las jugadoras”, concluyó Bravo.