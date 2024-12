“Checo” Pérez confirmado en las conferencias “Inspírate” de la Feria León 2025

León, Guanajuato.- En su edición 2025, la Feria Estatal de León no solo será capaz de reunir a Serena Williams, una de las mejores tenistas de todos los tiempos, sino que, además, se ha confirmado la asistencia del máximo exponente del automovilismo mexicano, Sergio “Checo” Pérez, quien será parte del ciclo de conferencias “Inspírate”.

La visita del piloto integrante del equipo Red Bull fue anunciada por la gobernadora de la entidad, Libia Dennise García Muñoz Ledo, esto en el marco de la presentación de la feria que se llevó a cabo ante medios de comunicación de la capital del país.

“Tendremos deportistas de talla internacional como Serena Williams que vienen a ponerle ese sello distintivo y escuchar esas historias de vida son maravillosas, pero además tenemos otra sorpresa muy importante porque nos va a estar acompañando dentro de estas charlas nuestro querido y admirado “Checo” Pérez”, señaló la jefa del ejecutivo estatal.

Asimismo, se reprodujo un video de Pérez Mendoza en el que mostró su entusiasmo por retornar después de varios años a la capital cuerera y es que hay que recordar que, en sus inicios, “Checo” llegó a correr en diferentes seriales de kartismo regionales y nacionales que se realizaban en el trazado del Autódromo de León.

“Estoy muy contento de anunciarles que estaré próximamente en la Feria de León, en este proyecto llamado Inspira, donde podrá compartirles mi historia de vida y platicar con todos ustedes. Me da mucho gusto estar de regreso en León después de muchos años, me acuerdo cuando corrí ahí go karts, así que con muchísimas ganas de verlos en enero. Un abrazo a todos”, expresó el miembro de la Fórmula 1.

Actualmente, Pérez es de los competidores más longevos en la parrilla del gran circo, ya que inició en 2011 con la escudería Sauber, mientras que dos años después tomó uno de los asientos de McLaren. Sin embargo, su estadía con el equipo británico no fue próspera y en 2014 recaló con Force India, más tarde conocida como Racing Point, donde en 2020 saboreó por primera vez las mieles del triunfo al conquistar el Gran Premio de Bahréin en el circuito de Sakhir.

Para 2021, el de la perla tapatía se unió a Red Bull para hacer mancuerna con el holandés Max Verstappen. Con la estructura austriaca fue segundo el año pasado en la clasificación de pilotos y ha ganado cinco carreras más, dos en Azerbaiyán (2021 y 2023), una en Mónaco (2022), en Singapur (2022) y otra en Arabia Saudita (2023).

En su numeralia, “Checo” presume 280 grandes premios largados, seis banderas a cuadros y tres posiciones de privilegio, cifras que han dejado atrás lo hecho por otras leyendas aztecas en la F1 como los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez, así como Moisés Solana.

Las conferencias de Williams y Pérez se realizarían en las instalaciones del Poliforum León con día y hora todavía por confirmar.

Serena Williams inspirará en La Feria Estatal de León

Serena Williams dará conferencia en la Feria Estatal de León / Cortesía / Facebook Serena Williams

Una de las atletas más laureadas a nivel mundial de los últimos años y referente indiscutido del deporte blanco pisará León en 2025, se trata de la estadounidense Serena Williams, quien fue confirmada para encabezar el serial de conferencias denominado “Inspírate” y el cual se presentará durante el marco de la Feria Estatal.

El tenis femenil no podría pensarse hoy en día sin lo que hizo la menor de las Williams, quien durante 27 años de trayectoria en las pistas revolucionó esta disciplina y lo ganó absolutamente todo, destacando por supuesto los 23 títulos de Grand Slam, 73 torneos conquistados de la WTA y cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos.

En cancha dura, de pasto o polvo de ladrillo, la nacida en Palm Beach Gardens, Florida, fue dominadora absoluta. En Grand Slams, Serena tocó siete veces la gloria en el Abierto de Australia (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 y 2017), misma cantidad de eventos en Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016) que se echó a la bolsa; además, en su palmarés tiene seis ediciones del Abierto de los Estados Unidos (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 y 2014) y tres coronas en Roland Garros (2002, 2013 y 2015).

Cabe destacar que la norteamericana sigue siendo la única que puede presumir un Golden Slam en carrera dentro de la modalidad de singles; es decir, ganar los cuatro Grand Slam del circuito y la presea aurea en una justa veraniega, aunque no en el mismo año, algo que de igual manera repitió en los dobles junto a su hermana Venus entre 1991 y 2001.

Hay que destacar que, por parejas, la del vecino país del norte se agenció 23 trofeos, 14 de esos correspondientes a Grand Slam, siendo seis en Wimbledon, cuatro en Australia, así como un par en Estados Unidos y Roland Garros.

Los récords que dejó Serena Williams son simple y sencillamente descomunales con marca de 855 victorias y 152 derrotas en singles, al igual que 190 triunfos y 34 descalabros en dobles. Si bien, estuvo a la cabeza del ranking internacional en varias ocasiones, fue el 7 de junio de 2010 cuando alcanzó la cúspide por primera ocasión.

Fuera de las canchas, Williams ha decidido llevar un poco de su vida y compartir sus experiencias a las nuevas generaciones, siendo precisamente eso lo que hará en la capital cuerera en día y hora todavía por confirmar. El anuncio de su charla fue hecho en la presentación de la Feria Estatal León 2025 a celebrarse del 10 de enero al 5 de febrero.

Con la presencia de Serena, la ciudad leonesa podrá haber visto ya a tres de las grandes glorias del deporte internacional y olímpico, recordando que el mes pasado se tuvo la visita del llamado “Hijo del Viento” Carl Lewis, 10 veces medallista en justas de verano y años atrás estuvo el exnadador Mark Spitz, ganador de siete metales olímpicos.