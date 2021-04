Sensaciones encontradas para Diego Cocca tras derrota con León

Guadalajara, Jalisco.-- Pese a la derrota, Diego Cocca salió tranquilo por la versión competitiva que mostraron los rojinegros frente al campeón León.

“El equipo no bajó los brazos, fue para delante, empezamos bien, pero estamos trabajando para mejorar porque desafortunadamente no pudimos reflejar en el marcador esos momentos donde fuimos superiores, tuvimos cuatro o cinco situaciones de gol, hicimos una presión alta, pero luego esas cosas que nunca entenderé del VAR que para mi era un gol legítimo, nos lastima porque nos lo anulan, después la jugada de Milton (Caraglio) que por dos centímetros es fuera de lugar, pero el equipo jamás perdió su identidad y eso me deja conforme”, comentó el técnico atlista.

De si la propuesta de Nacho Ambriz le llegó a sorprender con un equipo diferente al que regularmente venía parando en las últimas fechas, el argentino señaló que “pensé que por ahí podía hacer un mix, que al final lo hizo, pero metió a Montes y León es un club que tiene muchos jugadores de calidad, puede jugar cualquiera, es un rival de mucho respeto y era difícil, pero nuestra escuadra fue valiente, intentamos sacarles la pelota, generamos opciones, hicimos goles, nos los anularon, pero en actitud y ganas, nada que reprochar”.

Por último, Cocca pidió que no se despeguen los pies del suelo, reconoció que Atlas por mucho tiempo se avocó a pelear el descenso y ahora, con las piezas que tiene a disposición, busca darle un nuevo rumbo a “La Academia”.

“Tenemos que aceptar lo que somos, Atlas pelea el descenso hace varios años y jugaremos de igual a igual con nuestras herramientas, luego esto es futbol, pero lo que quiero es que la gente vea que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, agarramos a este equipo último de la porcentual, con una racha de juegos perdidos y ahora se ven muchas cosas positivas dentro del campo, nosotros valoramos que estamos haciendo las cosas bien”.