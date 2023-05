Sebastián Torres demuestra crecimiento en la pista

León, Guanajuato.- Dando el salto a competencias de Primera Fuerza, el corredor leonés Sebastián Torres Quintero se perfila como uno de los velocistas más prometedores para el atletismo mexicano, aún entre la categoría Sub-23 tiene mucho por aprender y explotar en la pista.

Formado por el Club de Atletismo Colibríes, “Sebas” como afectuosamente le llaman cuenta con nutrido palmarés en pruebas locales, estatales, así como nacionales organizador por la FMAA y certámenes como la Olimpiada Nacional, ahora llamada Juegos Nacionales CONADE, justamente en 2021 se hizo de dos platas en los 400 y 800 metros, mismos eventos en los que se colgó el oro en 2022.

En lo que fue la apertura de su temporada 2023, el corredor juvenil dio un primer batacazo en la pista durante su participación en la final de los 800 metros en el pasado Encuentro Selectivo de Atletismo que realizó la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo en León, en esta prueba mejoró su marca personal y quedó apenas un segundo detrás del Olímpico, Jesús Tonatiú López.

“Fue una prueba muy importante, me demostré a mi mismo que aún hay mucho por mejorar, por seguir creciendo, este resultado es una motivación porque pude competir con compañeros de primer nivel como “Tona” y Edgar (Ramírez). Ahora hay que aprender de lo que viví aquí y seguir pensando en futuros retos”, comentó Sebastián Torres en charla para El Sol de León.

En dicho certamen que hizo la FMAA para conformar la comitiva que acudirá a los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023. Sebastián llegó con marca de 1 minuto 50 segundos 11 centésimas siendo el cuarto sembrado del evento. Para la final de los 800, se dio un agarrón y con el también leonés Edgar Ramírez, medallista de Universiada Mundial en Nápoles 2019 a quien superó con apenas tres centésimas; 1:47.75 fue el tiempo de Torres y 1:47.78 la marca de Ramírez, Tonatiú López ganó con 1:46.42.

Pese a no alcanzar la marca mínima para San Salvador 2023 la cual es de 1:47.20 refirió: “No se pudo dar y eso no me quita el sueño, lo veo como una puerta que aún no me tocaba, no me siento decepcionado porque sé que di todo de mí, ya vendrá mi momento”.

Siguiendo con el actual ciclo deportivo el siguiente reto para Sebastián Torres será la Universidada Nacional, justa a llevarse a cabo del 29 al 15 de junio en sede compartida entre la UNISON, UES e ITSON en los municipios de Hermosillo, Obregón y Guaymas.