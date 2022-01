Sebastián Méndez aseguró que los “Xolos” merecerían más puntos

Tijuana, Baja California.- Por lo mostrado ante Cruz Azul y León, los “Xolos” se han quedado cortos en la sumatoria de puntos después de dos jornadas en el Clausura 2022, así lo señaló su entrenador Sebastián Méndez.

“Está claro que deberíamos tener más puntos, pero el futbol es de resultados, no de merecimientos, tenemos que empezar a ganar porque hay urgencia, sabemos de la situación deportiva en la que estamos, pero este es el camino, cuando uno crea seis o siete y nos las hace se va tranquilo en cuanto a lo que uno produce, luego deberíamos trabajar y mejorar en afinar la puntería”, declaró “El Gallego”.

Deportes Reconoce Ariel Holan que los esmeraldas tardarán en carburar

Frente a León “tuvimos las situaciones necesarias para ganar el juego, cometimos un error en defensa y lo pagamos caro, más allá de eso tanto en el primero y segundo tiempo creamos las situaciones para ganar, sin embargo, no concretamos todo lo que producimos que fue mucho y toca seguir trabajando, me preocuparía el no producir, pero el equipo lo hace y hay que resaltar la intensidad, demostramos que en casa seremos un rival muy complicado”.

Mientras tanto, en relación a la pena máxima que el VAR les echó para atrás en la parte final del juego, Méndez no tuvo problema en acatar la decisión del cuerpo arbitral encabezado por Oscar Mejía.

“En el penal se cobra un fuera de juego que hubo antes, para eso está el VAR, nosotros no estamos para juzgar eso, fue lo que se cobró y nosotros lo aceptamos”.

El argentino confirmó que Renato Ibarra aún seguirá fuera de circulación debido a una lesión que venía arrastrando desde el semestre pasado con las Águilas del América.