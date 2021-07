Se visualiza Santiago Ormeño como el nuevo “killer” esmeralda

León, Guanajuato; 21 de julio del 2021.- Fiel a su estilo, siempre echado para adelante, Santiago Ormeño se visualiza como el próximo referente en ataque de La Fiera.

“Claro que me veo como un referente del equipo, por eso me trajeron, por los goles que he podido hacer y espero poder plasmar aquí toda esa capacidad goleadora y aportar lo mayor posible para ayudar a la institución”, aseveró el ex futbolista del Puebla.

Por lo pronto, Santiago ya se estrenó como artillero del conjunto esmeralda tras haber marcado en el duelo por el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul.

“La verdad muy contento, uno a veces lo sueña, lo piensa o lo visualiza, pero lograrlo es complicado, afortunadamente tuvo ese chance, la metí, arranque con el pie derecho, aunque el resultado no fue el que esperábamos, pero ese gol es importante para la confianza y a seguir trabajando para ganarme la oportunidad”.

Asimismo, Ormeño ha empezado a hacer “click” con la afición verdiblanca que ya lo pide como titular indiscutido por encima del “Puma” Gigliotti.

“Claro que siento el apoyo de la gente, desde que se anunció mi llegada me han tratado espectacular y se los agradezco mucho, la titularidad depende de lo que haga o deje de hacer, pero el entrenador decide, yo vengo a aportar y a trabajar para poder estar ahí”.

TÍTULO O FRACASO

León debuta este próximo sábado en el Apertura 2021 visitando a Pachuca y desde ahora Santiago Ormeño pone a la escuadra guanajuatense como sería candidata al título.

“Estamos para ser campeones, tenemos un plantel importante, de las mejores cinco plantillas de la liga, el equipo ya tiene tiempo jugando bien al futbol, es el equipo que mejor trata la pelota y estamos para competir, si no sé queda campeón con este equipo que tenemos pues podría ser un fracaso”.

Finalmente, respecto a los Tuzos, el también seleccionado peruano puntualizó que “es un equipo bastante fuerte, tiene jugadores de gran nivel, creo que no va a ser un partido sencillo, vamos de visita, pero siempre fieles a lo que hemos venido trabajando con el profesor Ariel (Holan) y vamos con la idea de sacar un resultado positivo”.