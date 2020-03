Se pospone edición XXI de Coliseo Gladiadores

León, Guanajuato.- Acatando las medidas de prevención para evitar la propagación del Covid-19, se pospuso la edición XXI de la función Coliseo Gladiadores Black Samurai, evento de artes marciales mixtas.

El octágono y los aficionados al MMA tendrán que esperar ya que CGBS XXI estaba programado para el 28 de marzo, pero Guillermo Orozco, promotor del evento confirmó que se aplaza.

Aunque la nueva fecha está pendiente de confirmarse, se prevé que no haya cambios en la programación de peleadores, el cartel se integra por nueve combates profesionales y seis amateur.

En la batalla estelar está confirmado el ídolo de La Florida, Alfredo Laríos que tiene como rival al sudafricano, Sonwabille Alanski en la división de 135 libras. Con este duelo quedó sellada la primera pelea internacional en una función de Coliseo Gladiadores.

“Me considero más jiujitsero, me gusta mucho estar en el piso, hacer llaves, sumisiones, pero tampoco me rajo a un fajeo de boxeo, patadas muay thai, me siento muy preparado”, comentó Alfredo Laríos para el Sol de León.

El resto de los combates será de Guanajuato contra San Luis Potosí, algunos de los exponentes locales que subirán al octágono contra rivales potosinos son los leoneses Héctor Flores, Carlito ‘León’ Márquez, además de artemarcialistas de Celaya e Irapuato.

Entre los amateur que se presentarán sobresale Christian Torres, multicampeón nacional y medallista de bronce en el Mundial de Artes Marciales de 2019. Sobre la nueva fecha de la función de CGBS XXI, Memo Orozco señaló que está a la espera que las autoridades de salud y de gobierno den luz verde a la organización de eventos masivos, una vez que se descarte el posible contagio de Coronavirus.