Se erige Daniela Calderón como goleadora histórica de Las Fieras

León, Guanajuato.-- Gracias a su “hat-trick” ante Querétaro, su primero en la Liga MX Femenil, Daniela Calderón se posicionó como la máxima artillera en la historia de Las Fieras.

La originaria de San Juan del Río y egresada de la Universidad de La Salle Bajío, arribó a 21 tantos en seis campañas con el conjunto esmeralda, superando así los 20 goles que marcó Sanjuana Muñoz, hoy futbolista de Tijuana.

GOLEADORA @DanniCalderon97 llegó a 21 tantos con la camiseta de nuestro equipo y se convirtió en la máxima goleadora de esta creciente historia. ¡Qué sigan los gritos de gol!



Club León Femenil, February 1, 2022

“Muy feliz de poder conseguir esta meta, me hubiera gustado lograrla hace dos o tres torneos, pero todo pasa cuando debe pasar y puedo confirmar que si ahora se da es porque me siento en estado pleno en todos los aspectos de mi vida, en el club, con mi familia y amigos, así que esto es una motivación extra y más porque sé que las compañeras confían en mí, al igual que el entrenador”, señaló la atacante.

Cabe destacar que Calderón ha marcado cuatro anotaciones en cada una de las temporadas en que ha visto participación, excepto en el Clausura 2020 donde solo hizo una diana, aunque ese fue el torneo que tuvo que parar en la fecha 10 debido al Covid-19.

Por otra parte, Daniela se dijo contenta de haber renovado contrato con León, aunque tampoco negó que hayan existido más ofertas para salir a otro club.

“He decidido quedarme por lo que me ha inculcado esta institución, acá tengo siete años viviendo, estudié mi universidad, me siento identificada con la gente y el compromiso es al cien por todo el tiempo que dure aquí. Claro que es una motivación que otros equipos te vean, hoy están saliendo jugadoras a Europa, pero de momento yo estoy feliz aquí y quiero responder a la confianza que me han dado”.

AL ONCE IDEAL

Para rematar una semana de ensueño, Daniela Calderón se metió al Once Ideal de la jornada cinco de la Liga MX Femenil junto a Alejandra Gutiérrez (Tijuana), Jaqueline Rodríguez (Guadalajara), Deneva Cagigas (Pumas), Rebeca Bernal (Monterrey), Adriana Calzadillas (Mazatlán FC), Liliana Mercado (Tigres), Rubí Soto (Guadalajara), Yamile Franco (Monterrey), Charlyn Corral (Pachuca) y Katty Martínez (Tigres).

11 Ideal de la Jornada 5



➡️@Alegtz12

➡️@Jaque2Rdz

➡️@cagigas_deneva5

➡️@rebecabr97

➡️Adriana Calzadillas

➡️@RubiSoto25

➡️@LilianaMercadoF

➡️@Yam_FT

➡️@DanniCalderon97

➡️@CharlynCorral

LigaBBVAFemenil, February 2, 2022

