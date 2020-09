Se enfoca “Chapo” Montes en ganar títulos con León

El tema Selección Mexicana está completamente cerrado para “El Chapito” Luis Montes.

El futbolista del León ha dejado atrás sus vivencias con el Tricolor, ya agradeció y se despidió de quien tenía que hacerlo, así que ahora, a sus 34 años de edad, su objetivo está en conseguir más campeonatos con la escuadra verdiblanca.

“Yo siempre había volteado a estar bien con León, enfocado en darle más campeonatos a la gente, que sigan disfrutando del juego de todo el equipo y esperemos se me dé la oportunidad”, manifestó el originario de Ciudad Juárez, Chihuahua.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Panteras se lleva segundo "agarrón" ante Abejas

Montes se dijo en una de sus mejores formas, por ello que sea considerado como uno de los mejores futbolistas en la actualidad dentro de la Liga MX.

“Me siento muy bien, tanto físicamente como futbolísticamente, le doy gracias al preparador físico, al cuerpo técnico, Nacho (Ambriz) no deja que nadie se relaje, también uno tiene que poner el ejemplo en los entrenamientos, llegar a entrenar con todo, no vernos conformistas porque a veces hay gente que piensa que somos así, pero sin duda el equipo está entregando todo, nos costó un poquito el arranque por el parón que se tuvo, ahorita ya se está agarrando el ritmo y esperemos nos alcance para obtener cosas importantes”.

Hay “Chapo” para rato

El mediocampista esmeralda recién fue renovado hasta 2022 por la directiva que encabeza Jesús Martínez Murguía, sin embargo, extender su vínculo con el club no fue un regalo.

“La verdad que uno se lo gana en la cancha, aquí nadie te regala nada, he trabajado mucho para esto, si supiera que no estoy en nivel para poder responderle al presidente la confianza que me tiene, a la afición, yo mismo me haría a un lado, eso siempre lo he platicado con él y así me pueden dar tres, cuatro años de contrato, si yo al año o dos siento que no estoy rindiendo claro que hablaría con el presidente para hacerme a un lado”, apuntó Montes.

Son ya 18 torneos de “El Chapo” con La Fiera, a donde llegó en 2011, para un año después obtener el ascenso y posteriormente el tan recordado bicampeonato en la era Matosas.

En números