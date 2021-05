Se despiden Itzayana González y Denisse Valdez de Las Fieras

León, Guanajuato.-- La arquera Itzayana González y la atacante Denisse Valdez se convirtieron en las nuevas bajas de Las Fieras rumbo al Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

González, titular en 12 de los 17 encuentros del Guard1anes 2021, había retomado su posición bajo los tres palos luego de que en 2020 llegara a ser banqueada en varias jornadas por Ángeles Martínez. La oriunda de Apatzingán, Michoacán, ex del América y Monarcas Morelia, afrontó cuatro torneos con las esmeraldas y en dos consiguió superar la barrera de los mil minutos de acción.

Mientras tanto, desde julio de 2019 que Valdez ha estado fuera de las canchas debido a un par de cirugías de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Parecía que su regreso por fin se podía dar para las últimas tres fechas del Guard1anes 2021, sin embargo, de manera sorpresiva la estratega Scarlett Anaya decidió dejarla en el banquillo, pese a que León ya no se jugaba absolutamente nada en la temporada.

“Después de tres años perteneciendo a esta institución hoy me toca decir adiós, estoy muy agradecida con todos por todo lo que me ofrecieron, fueron muchos momentos tanto buenos como malos, me quedo con todo lo positivo y tantas amistades que logré hacer, así que muchas gracias León y a toda la gente que siempre estuvo ahí, los llevo siempre conmigo”, manifestó la juarense a través de sus redes sociales.

Fueron cuatro campañas en las que Denisse vio participación, disputó 46 juegos, 33 como titular y convirtió seis anotaciones, cuatro de estas en el Clausura 2019, único torneo en el que la escuadra verdiblanca ha logrado acceder a la liguilla.

Además de González y Valdez, las otras salidas ya confirmadas por el club son las de Sanjuana Muñoz, Joselyn de la Rosa, Dariana Rubio, Esmeralda Verdugo y Lucero Cuevas.