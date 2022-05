Se despide Nailea Vidrio del León femenil

León, Guanajuato.- Sigue la limpia en el León femenil y ahora tocó turno de que Nailea Vidrio se despidiera del conjunto esmeralda.

La mediocampista llegó con altas expectativas a la “guarida” en 2020, sin embargo, luego de cuatro torneos, la realidad es que su paso por el Bajío fue con más pena que gloria.

Vidrio disputó 49 encuentros, pero solo en 19 fue parte del once titular, batallando para establecerse en los esquemas tácticos de Scarlett Anaya y Adrián Martínez. La tapatía acabó marcando solo tres anotaciones, una ante Necaxa en el Apertura 2020, la segunda contra Puebla en el Clausura 2021 y otra más en la campaña anterior frente a Cruz Azul.

Muchas gracias por todo @clubleonfemenil 🦁💚 pic.twitter.com/OpCr3x5hCX — Nailea Vidrio (@NaileaVidrio) May 31, 2022

“Hoy me toca cerrar un ciclo muy bonito, lleno de momentos especiales con la gente de León que siempre me trató y me hizo sentir como en casa. Gracias a la directiva, cuerpo técnico y compañeras con las que me tocó convivir en este último año. Me llevo grandes amistades y momentos muy lindos con todos ustedes”, publicó Nailea en redes sociales.

La también ex jugadora de las Tuzas del Pachuca confirmó que se mantendrá activa y a espera de poder confirmar cuál será su próximo proyecto.

De esta manera, Vidrio se convirtió en la novena baja para las verdiblancas de cara al Apertura 2022, uniéndose a la larga lista donde figuran nombres como los de Carolina Sánchez, Deyaris Pérez, Carolina Hernández, Selena Castillo, Sabrina Munguía, Wendy Regalado, Yazmín Álvarez y Fátima Vargas.

En las siguientes horas podrían darse al menos un par de salidas más, ya que continúa en el aire el futuro de la panameña Marta Cox y la trinitaria Victoria Swift. En el caso de la canalera, se habla que su futuro podría estar en la Bella Airosa.

