Se desata la “Checo-manía” en León previo al GP de México

León, Guanajuato.- Y mientras en Turquía, Sergio Pérez se clasificaba sexto, en León apareció nada más y nada menos que la “Checo-manía”.

La réplica del RB16B, el auto que conduce el piloto jalisciense en la Fórmula 1, llegó a la capital cuerera para hacerle el día a chicos y grandes, a mujeres y hombres por igual.

Con la gorra, la sudadera o el jersey oficial, los aficionados al deporte motor y admiradores de “Checo” Pérez no dejaron pasar la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo con el monoplaza de la escudería austriaca Red Bull Racing, el cual fue exhibido durante gran parte de la jornada en un conocido centro comercial.

“En cuanto vimos el anuncio en redes sociales ni lo pensamos, nos dejamos venir con la familia y la verdad que esta increíble, no es el auto que usa “Checo”, pero poder ver el diseño original, las llantas, el color, de verdad es impresionante”, dijo Roberto Díaz, uno de los tantos seguidores que tiene Pérez en tierras guanajuatenses.

Condiciones complicadas, ¡no pusimos la vuelta que esperábamos en Q3! ¡¡¡Mañana es lo que cuenta!!!

Tomorrow is when it counts! #nevergiveup #turkishgp pic.twitter.com/6ld8qR5ri1 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 9, 2021

Por su parte, Pablo Echeverría aseguró él y sus amigos ya van calentando motores para lo que será el Gran Premio de México, mismo que se efectuará del 5 al 7 de noviembre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, esto en la capital del país.

“Vamos a muerte con “Checo”, es un gran piloto, le ha costado poquito esta temporada pero ya nos demostró que sabe ganar, entonces ojalá que le vaya bien y ahorita con el auto que nos visitó vamos agarrando la fiesta y ese saborcito para la Fórmula 1 allá en México”.

Además de llevarse la estampa con el bólido, los presentes participaron en diferentes dinámicas que se realizaron en los simuladores de manejo. Sin duda alguna, el otrora integrante de Sauber, McLaren, Force India y Racing Point, ha conquistado el cariño de la gente en base a resultados, recordando que esta temporada ya se agenció la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán y el año pasado también subió a la parte más alta del podio en el Gran Premio de Sakhir, efectuado en el trazado de Bahréin.