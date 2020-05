Se coronan “Dani Gamer” y los Bravos en el Home Run eDerby 2020

Dani Cornejo y los Bravos de León le metieron drama al desenlace del Home Run eDerby 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol, pero al final consiguieron el objetivo que era levantar el título.

Enfrente estuvo Roberto Valenzuela, representante de Tecolotes de los 2 Laredos y quien haciendo las veces de local en el Globe Life Field, la nueva casa de los Rangers de Texas en la gran carpa, vendió cara la derrota al llevar el duelo hasta el minuto de desempate.

Cornejo calentó muy pronto el brazo, superó la decena de bambinazos consecutivos en el primer episodio, mientras que “El Tito” lucía con buen ritmo, sin embargo, fueron varios elevados que le consumieron segundos valiosos y de esta manera el parcial quedó 21-20 en favor del apodado “Dani Gamer”.

El segundo lapso trajo consigo una historia diferente, el pelotero de la tropa cuerera se quedaría corto en varios tablazos y ni con el bono extra de los 30 segundos pudo instalarse en la barrera de los 20 panorámicos, así que se colocó con 19. Ahora sí, no había mañana para Valenzuela, el integrante de la novena binacional se creció al castigo y con facilidad arribó a los 22 jonrones, incluso hasta se vio sobrado de tiempo.

Con un round para cada bando, no había de otra más que ir a un tercer episodio, de ahí surgiría el campeón, aunque las cosas se pusieron tan parejas que con un 20-20 todo pasó al minuto de desempate. Fue ahí que Dani rayó en la perfección, bateó siete veces y todas las depositó del otro lado de la barda, en tanto que Valenzuela se sentenció apenas en su primera bola, la cual se quedó a mitad del jardín central. Parcial final de 7 por 6.

“Felicitar a “Tito” que me parece pocas veces se quedó debajo de los 20 jonrones, no se como pegué esos siete, pero este campeonato va para todo Guanajuato, para León, para toda la afición de Bravos y mejor final no pudo haber, todo se definió por uno”, dijo el sinaloense Cornejo, que en contraste con el juego de pelota real, sólo registra dos palos de vuelta entera y ambos fueron la campaña anterior.

En su camino al título, “Dani Gamer” dejó en el camino a Juan Pablo Oramas, de Olmecas de Tabasco; al “Pepón” Luis Juárez, de los Leones de Yucatán y en la final de la Zona Sur se deshizo del “Haper” Juan Carlos Gamboa, de los Diablos Rojos del México.

El Camino al Título

Etapa Resultado

Ronda 1 Daniel Cornejo (Bravos) 20-17 y 22-16 a Juan Oramas (Olmecas )

Ronda Divisional Daniel Cornejo (Bravos) 17-18, 19-16 y 18-16 a Luis Juárez (Leones)

Final Zona Sur Daniel Cornejo (Bravos) 17-14 y 22-10 a Juan Gamboa (Diablos)

Gran Final Daniel Cornejo (Bravos) 21-20, 19-22 y 20(7)-(6)20 a Roberto Valenzuela (Tecolotes)

