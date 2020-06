Se confirman primeras tres bajas en el León femenil

León, Guanajuato; 6 de junio del 2020.- El Apertura 2020 de la Liga MX Femenil todavía no tiene fecha de inicio, pero aun así Las Fieras registraron sus primeras tres bajas.

Carolina Zepeda, Ami Hernández y Vielka Obregón, todas jugadoras de mediocampo, son quienes no se mantendrán con la escuadra esmeralda para la siguiente campaña.

Sorprende la salida de Zepeda, que había sido titular indiscutida para el estratega leonés Everaldo Begines. La contención, ex de Santos y Tijuana, disputó más de mil minutos en el Apertura 2019 y luego vio acción en siete compromisos del último torneo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Destacan “fieras” en el top de asistidores de la Liga MX

“Gracias afición por todo el cariño y atenciones en este año, fue un placer conocer gente tan entregada a su equipo, me llevo grandes momentos y muy buena experiencia que me ayudará a seguir en lo que más me apasiona”, expresó la norteña en sus redes sociales.

Por su parte, Hernández no tuvo muchas opciones de mostrarse, sumando apenas 31 minutos entre las fechas tres y cuatro, cuando León se enfrentó a Chivas y Monarcas Morelia, respectivamente; mientras que en el caso de Obregón, la jovencita duranguense de escasos 15 años de edad, vio la mayoría de su participación con la categoría Sub-17 que juega en la Liga Femenil del Bajío, aunque en el Apertura 2019 le alcanzó para debutar con el primer equipo.

Vielka dio a conocer que su salida del club se debe a motivos personales, ya que dará preferencia a su formación académica, “tomo la decisión de un receso en mi carrera profesional para concluir mis estudios y en tiempo más adelante retomarla. Le doy gracias al Club León por abrirme las puertas y creer en mi a pesar de mi corta edad”, señaló.

Cabe destacar que a estas bajas aún podrían agregárseles tres o cuatro más, al tiempo que en el rubro de fichajes la directiva informó que se esperan pocos movimientos.