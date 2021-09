Se confirma Blanca Muñoz con Las Fieras y en el “Tri” Sub-17

Blanca Muñoz, defensora y seleccionada nacional Sub-17, fue parte de la solución que encontró la “domadora” Scarlett Anaya para devolver a Las Fieras a la senda del triunfo en el Apertura 2021.

“Todo se debe al gran trabajo que venimos realizando en los últimos días, después del partido ante Santos la verdad que nos concentramos, nos enfocamos más en lo que queremos y los objetivos están claros, entonces más que nada es trabajar, la actitud ahorita la tenemos a tope y seguiremos trabajando para llegar a ese octavo lugar, quizás buscar un puesto más alto y clasificar a la liguilla”, apuntó la oriunda de Guanajuato capital.

Y es que previo a la victoria del pasado lunes contra Juárez, las esmeraldas tocaron fondo en casa al permitir media docena de anotaciones por parte de la escuadra lagunera.

“Se analizó el partido, todos los errores, se modificó para que el equipo diera buenos resultados y se logró, hubo un par de movimientos que fueron Marta (Cox) y yo, así que más que nada era darle mayor seguridad al equipo y afortunadamente todo salió bien”.

León es onceavo de la tabla con siete unidades y su siguiente prueba es Tijuana, rival que solo ha perdido un encuentro en siete fechas.

Gana experiencia en el Tricolor

La zaguera central no solo va afianzándose de a poco con las felinas, sino que también se ha convertido en una asidua invitada a las concentraciones del Tricolor juvenil.

“Siempre he dicho que a la que llaman es a mí, pero detrás hay muchas personas, Scarlett me ha dado la confianza, mis compañeras, poco a poco me voy ganando minutos y en selección se aprenden siempre cosas nuevas, que mejor que llegar a tu equipo a aportar toda esa experiencia y feliz por estos llamados, la verdad que física, mental y técnicamente me siento muy bien, llevo preparándome mucho tiempo para esta oportunidad y quiero seguir aprovechando el momento”, agregó Muñoz.

