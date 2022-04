Se cala Rafa Villagómez previo a segunda fecha de la Fórmula 3

A pocos días de que se reanude la actividad en la FIA Fórmula 3, el piloto leonés Rafael Villagómez participó en los test que se llevaron a cabo sobre el circuito de Cataluña en Barcelona, España.

Y tal como sucedió en los ensayos de inicios de mes en Jerez de la Frontera, Villagómez fue uno de los que más vueltas registró en ambas jornadas, todo con el objetivo de encontrar la mejor puesta a punto de su monoplaza preparado por el equipo holandés Van Amersfoort Racing.

En la primera sesión, Rafa contabilizó 91 giros, solo siendo superado por los 103 de su coequipero, el argentino Franco Colapinto. El guanajuatense alcanzó el décimo sexto mejor tiempo con 1:33.226, quedándose 0.979 por arriba del suizo Grégoire Saucy, quien estableció la vuelta más rápida; de hecho, Villagómez cerró el grupo de competidores que anduvo en el mismo segundo de Saucy.

Fastest = @GregoireSaucy ⏱



Most Laps = @FranColapinto 💪#F3Testing #RoadToF1 pic.twitter.com/fDHrwoqbSE — Formula 3 (@FIAFormula3) April 15, 2022

Para la segunda ventana, el rendimiento del oriundo de la capital cuerera mejoró, esto luego de establecer una vuelta rápida de 1:32.669, sin embargo, el resto de la parrilla también incrementó el ritmo, por lo que el ex integrante de la Eurofórmula Open se fue hasta el vigésimo casillero y a 1.162 del puntero, el brasileño Caio Colet del MP Motorsport.

Day Two - Barcelona Test 🏁@caiocollet takes the fastest lap ⏱@FranColapinto again registers the most laps 👊#F3Testing pic.twitter.com/ry2WkHdzu8 — Formula 3 (@FIAFormula3) April 16, 2022

De esta manera, el serial quedó listo para volver a la acción el próximo fin de semana en el trazado de Emilia Romagna en Imola, Italia. Cabe recordar que en la fecha inaugural desarrollada en Bahréin, Rafa Villagómez coqueteó con la zona de puntos, por lo que en esta nueva oportunidad buscará alcanzar sus primeras unidades en el campeonato que lo vio debutar el año pasado en las filas del HWA Racelab.