Se baja Fernando Navarro del Juego de Estrellas MLS Vs. Liga MX

León, Guanajuato; 28 de julio del 2021.- Cambio en el equipo de las estrellas de la Liga MX, sale Fernando Navarro del Club León y su lugar es tomado por el lateral americanista Jorge Sánchez.

Debido a que todavía no completa su proceso de rehabilitación, después de haber sido operado del ligamento cruzado de la rodilla derecha, Navarro no podrá estar presente en el Juego de Estrellas frente al representativo de la MLS que se llevará a cabo el próximo 25 de agosto en el Banc of California Stadium de Los Ángeles, California.

Otro que también tuvo que bajarse de este encuentro por lesión fue Chuy Corona, arquero de Cruz Azul y como emergente entró el argentino Nahuel Guzmán de los Tigres.

Aun sin Navarro, La Fiera queda con una buena presencia ya que en la plantilla de 25 elementos comandada por Juan Reynoso figuran los nombres de William Tesillo, Ángel Mena y Luis “El Chapito” Montes.

Cabe recordar que la escuadra de la Liga MX fue presentada hace un par de semanas durante la entrega del Balón de Oro y en esta también destaca gente como Memo Ochoa (América), Pablo Aguilar (Cruz Azul), César Montes (Monterrey), Jesús Gallardo (Monterrey), Luis Romo (Cruz Azul), Rubens Sambueza (Toluca), Guido Pizarro (Tigres), Pedro Aquino (América), André-Pierre Gignac (Tigres), Alexis Canelo (Toluca), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Jonathan “Cabecita” Rodríguez (Cruz Azul), entre otros.