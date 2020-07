Se aplaza regreso al octágono de Ana Guerrero

León, Guanajuato.- Cuando parecía que la artemarcialista guanajuatense Ana Paulina ‘La Diablita’ Guerrero regresaba al octágono, se presentó un cambio de agenda para la celebración del Torneo 115 Lb Guerreras Lux.

Este evento es organizado por la organización Lux Fight League, uno de los circuitos profesionales más importantes de México. Además de los combates femeniles se habían programado peleas varoniles.

Dicha función estaba programada para realizarse vía streaming el próximo 17 de julio, finalmente se reprogramó para el 21 de agosto, así lo adelantó la guanajuatense Ana Pau Guerrero, quien mantiene los ánimos a tope.

“Nos llenó de energías y a mi equipo y a mí, nos motivó a ir por más. Me siento cargada de pilas y lista para dejar todo en el octágono, es el camp más duro que he hecho a la fecha. Me siento muy emocionada y vamos por ello, el Grand Prix de las 115 lbs está lleno de grandes peleadoras y vamos por todo”, comentó Ana Guerrero.

Pese a la reprogramación del Torneo 115 Lb Guerreras Lux, la atleta de San Francisco del Rincón, no se distrae y para llegar en las mejores condiciones realiza hasta tres sesiones de entrenamiento durante seis a la semana, además de seguir las recomendaciones sanitarias.

“Todos los entrenamientos los realizamos con las medidas sanitarias pertinentes, hemos tenido que adaptar la preparación física ya que volvieron a cerrar los gimnasios y hemos ajustado en colaboración de todo el equipo el camp en horarios y programación”, señaló la ‘Diablita’ Guerrero.

Ana Guerrero es supervisada por un equipo multidisciplinario siendo Christian González su head coach, aunque también se apoya por el sensei Fernando Torres, Andy Caballero como preparador físico y Martín Ramírez como nutriólogo.