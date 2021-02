Se acerca debut profesional de Christian Torres

Multicampeón nacional y medallista mundial, el artemarcialista Christian Torres encara una nueva etapa en su trayectoria ya que se aproxima debut como profesional.

Especialista en jiu jitsu, Christian Daniel Torres alista su presentación en el octágono como peleador profesional, su debut está pactado para el mes de marzo como parte de una función de la nueva organización mexicana Combate Naciones.

“Está programada para marzo, está por confirmarse la sede, pero sería en Monterrey, voy a debutar en 125 libras que es peso mosca. Me estoy preparando, entrenando fuerte, el rival aún no está confirmado, pero tengo hambre de triunfo”, detalló Christian Torres para El Sol de León.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Ajedrez tomará fuerza en Guanajuato

Para esta nueva señala no tener temor sobre el rival que pudiera tocarle en su presentación como artemarcialista profesional.

“No ha quedado marcado mi contrincante, pero me gusta pelear contra la malla metálica y contra el suelo, no tengo miedo por el rival, me estoy concentrando en mí, en la manera de atacar y defender”, añadió el peleador leonés.

Chris Torres, está curtido por las academias Caiverinha Jiu Jitsu y Yudansha Figthing System. Como amateur ostenta una laureada trayectoria en la que fue medallista de bronce en el Mundial de MMA Amateur de Bahréin 2019.

A nivel nacional fue campeón nacional en 2019 y 2019, mientras en la entidad se ha coronado primer lugar en las ediciones 2019, 2018, 2017 y 2016 del Irapuato Open.