Satisface al “Grande” Martínez el arranque de Las Fieras

León, Guanajuato.- Arrancar el torneo con dos jornadas sumando, pero sobre todo viendo un equipo de conceptos mucho más desarrollados dentro del terreno de juego, es un buen indicio para Adrián Martínez, timonel de Las Fieras.

“Una cosa es plasmar las ideas en el entrenamiento y otra es ejecutarlas en lo que es la competencia, ahí la obligación y el nervio es diferente y creo que cada vez las jugadoras lo van haciendo mejor, por lapsos en este último partido con Atlas nos perdimos un poco al inicio de la segunda mitad, pero se ve la intensidad, la personalidad, el esfuerzo y los resultados irán hablando del trabajo”, apuntó “El Grande”.

Sin embargo, para ser un cuadro contendiente, que busque regresar a la liguilla después de cinco torneos, es necesario encontrar fineza y contundencia de cara al arco rival.

“Parte de la idea es llevar la pelota hasta esa zona de convertir, las jugadoras tienen la libertad, no sin antes hacer una transición, ellas ya saben que pueden intentar el disparo o ir más hacia línea de fondo para centrar y buscar el cabezazo, ante Atlas no estuvimos tan finas en ese trabajo, pero el objetivo es llevar con criterio la pelota al campo contrario y me parece que de a poco se va logrando”, explicó el ex guardameta.

Martínez tiene claro que esta versión del León Femenil será “difícil de superar porque seremos una escuadra que nunca dará por perdida una pelota, es temprano en la campaña pero me parece que estamos transmitiendo algo, entonces solo queda trabajar en los detalles y empujar. Si tengo en la cabeza que nos falta en definición y en tenencia de la pelota, el futbol de mujeres es tan intenso y eso en ocasiones te hace perder exactitud, hay que bajar un poco los decibeles porque contamos con futbolistas de bien pie y a veces queremos hacer las cosas tan rápido que caemos en imprecisiones”.

Finalmente, el “domador” confirmó que sí se está buscando una cuarta extranjera, misma que pudiera venir desde el seleccionado costarricense que recién terminó su participación en el Campeonato W de la CONCACAF disputado en Monterrey. Por lo pronto, las leonas repetirán en casa el próximo domingo recibiendo a Cruz Azul.