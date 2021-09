Satisface a hermanos Gutiérrez participación de Tokio 2020

León, Guanajuato; 06 de septiembre del 2021.- Orgullosos y comprometidos por mejorar, son los sentimientos con los que regresaron los hermanos Raúl y Juan José Gutiérrez Bermúdez luego de su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Aunque ninguno de los obtuvo alguna presa paralímpica, el haber asistido y competido contra los mejores les genera a los dos hermanos un sentimiento de satisfacción.

“Fue algo increíble, conocer la alberca, las Villa Paralímpica de verdad que fue otro mundo, luego competir ante los mejores que hacen lo mismo que tú, te genera esa sensación de dar lo máximo y eso hicimos, nos entregamos completamente, no se pudo alcanzar una medalla, pero me voy satisfecho con lo que hice”, comentó Raúl Gutiérrez para El Sol de León.

“Es algo que te queda marcado para siempre, fue un evento único y por eso hay que esforzarse al máximo en cada prueba, yo hice lo más que pude, di todo en cada competencia y ese es mi mayor orgullo, que me exigí lo más que pude”, reconoció Juan José Gutiérrez.

De esta dupla de tritones, Raúl es el mayor y en Tokio 2020 vio acción en las pruebas de 200 metros combinado S6, los 100 S6 y 400 metros estilo libre SM6, en este último se metió a la final y terminó en séptimo lugar.

“Competí solamente en tres eventos, nada más me pude meter en uno a la final, terminó en séptimo lugar, no es el lugar que yo hubiera querido, pero siempre mes esforcé, por eso me quedo tranquilo y con las ganas para esforzarme aún más”, añadió ‘Batman’ Gutiérrez.

Por su parte, Juan José, también llamado el ‘Robín Gutiérrez tuvo cuatro eventos y disputó la final por medallas en los 400 metros libre S6 y los 200 combinado SM6.

“Me tocó meterme a dos finales, que es aún más difícil porque todos sacan todo, no se guardan nada, en la final es un reto mayor, me quedó con la experiencia de ser séptimo lugar mundial, también es un gran logro, ahora toca pensar en futuros eventos, para 2022 viene el Mundial de Para Natación.

PARÍS 2024

Tras su primera experiencia paralímpica, los dos tritones itapuenses coinciden en que el nuevo sueño que buscarán hacer realidad será lograr la clasificación a París 2024.

“Si queda esa espinita de querer estar en unos Paralímpicos, ahora los de París serán nuestra nueva meta, primero nos toca un descanso, tomarnos algunos días, después pensaremos junto a nuestros entrenadores en París”, concluyó ‘Batman’ Gutiérrez.

Por su parte, Juan José ‘Robín’ Gutiérrez coincidió: “Falta tiempo, pero sí es un nuevo sueño llegar a París, son eventos que nadie se quiere perder y ahora el reto o la revancha es ir y ganar una medalla, en Tokio no nos tocó, pero ya veremos en los próximos”.

En Tokio 2020, Guanajuato tuvo representación con cuatro paranadadores, además de los hermanos Gutiérrez Bermúdez, compitieron Jesús Hernández triple medallista con una de oro y dos de bronce, así como el leonés Ángel Camacho, quien también ganó una presea de bronce.