Satisface a Diego Cocca un arranque de torneo sin “campeonitis”

Sin sus dos referentes de ataque, Julián Quiñones y Julio Furch, y echando mano de la cantera rojinegra, el campeón salió vivo de la casa de La Fiera y mantuvo su buen paso en el Clausura 2022, algo que deja satisfecho a Diego Cocca.

“Valoro mucho el resultado, más allá del punto, sino por la forma, venir a la cancha de León es muy difícil, es un rival de jerarquía, tuvimos poca preparación para iniciar el torneo, los problemas de Covid-19, Quiñones y Furch son piezas importantes y el desafío era no sufrir, la verdad que los muchachos hicieron un gran trabajo, acabamos jugando con un montón de canteranos y me deja orgulloso el crecimiento de este equipo y seguiremos trabajando para que la evolución sea continua”, apuntó el técnico atlista.

Cocca fue directo al puntualizar que “el resultado no me deja contento, lo que me deja con buena sensación son las formas, contento solo cuando ganamos, en este partido siempre buscamos atacar y no cerrarnos, en el último minuto tuvimos una oportunidad de gol, forzamos al error del rival, el equipo se comportó a la altura, hay mucho que mejorar, pero si veo un plantel competitivo”.

El sudamericano añadió que “parte de la evolución es mejorar más, tener mayor posesión, hay ocasiones que se puede, otras no, pero contra León hemos demostrado que podemos y que tenemos plantel para competir con cualquiera, entonces seguiremos con humildad y con la firme intención de trabajar más para mejorar”.

Finalmente, el timonel rojinegro habló acerca de la incorporación del volante uruguayo Lucas Rodríguez, procedente del Montevideo City.

“Viene con muchas ganas de aportar, esperemos tenerlo con nosotros, conocerlo y darle ese proceso adecuado para que nos pueda aportar, va a tener la vara muy alta porque hay muchos jugadores de acá que van por el mismo camino”.