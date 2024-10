Satisface a Alfonso Blanco su evolución en la portería de La Fiera

León, Gto.- Las críticas que cayeron sobre él en un principio de torneo jamás mermaron la confianza de un Alfonso Blanco que, por el contrario, fue creciéndose al castigo y ganando confianza bajo los tres palos, esto después de la salida de la institución de Rodolfo Cota.

“El equipo en general ha venido de menos a más, en mi caso tenía ya un buen rato de no tener esa regularidad, no es un secreto y obviamente el futbol, en este caso la portería es ir tomando ritmo, es jugar, tener continuidad y conforme van pasando los partidos me he sentido mejor, con más ritmo, con mayor seguridad y eso se ha visto reflejado. Queda aún mucho camino que recorrer y en lo individual, así como en lo grupal, siento que viene lo mejor para nosotros”, comentó el cancerbero de La Fiera.

En las primeras fechas, el oriundo de Tamiahua, Veracruz, se vio involucrado en desafortunadas acciones que generaron goles en contra, sin embargo, su figura ha venido tomando especial relevancia en los más recientes partidos, tal es el caso de la visita al “Volcán”, donde resultó factor para que el Club León sumara al menos un puntito.

Blanco Antúnez dejó en claro que eso de callar bocas “nunca me ha gustado, es una frase muy fea, creo que si uno vive todos sus días tratando de hacer las cosas solo para callar bocas pues no creces, lo ideal sería tratar de hacer bien tu trabajo, pero siempre habrá criticas buenas, malas y esas tomarlas para seguir creciendo y mejorando”.

Cabe señalar que el portero se encuentra de manteles largos, no solo por ser el segundo mejor atajador de la Liga MX, sino porque está cumpliendo 16 años de una trayectoria que ha tenido sus altas y bajas.

“La gente que está dentro del futbol sabe que no es fácil llegar y después no es fácil mantenerte por buen rato, pero me siento con una satisfacción personal por durar tantos años, claro que me hubiera gustado tener más regularidad, pero algo bien he hecho para mantenerme activo en todo este tiempo y aun me queda un buen rato, me queden cosas por hacer, metas por lograr y objetivos por cumplir”.

A lo largo de su carrera, el veracruzano ha defendido los arcos de Pachuca, Indios de Ciudad Juárez, Cruz Azul, Irapuato, América, Necaxa, Atlético San Luis y León en dos etapas, la primera de esas cuando los verdes estaban en la división de ascenso.

En números