Sara Roel y José Miguel Reyes, piden más eventos de ciclismo para León

León, Guanajuato.- Sara Roel y José Miguel Reyes, flamantes ganadores de la primera edición de L'Étape Guanajuato, levantan la voz para exaltar la trascendencia que tiene celebrar competencias de ciclismo en la ciudad, disciplina de la que reconocen hay talento en la entidad, aunque faltan pruebas y escenarios en los cuales mostrarse.

De vuelta en las competencias tras someterse a una cirugía en el cráneo y padecer problemas de salud en 2023, la triatleta Sara Roel se adueñó de la categoría absoluta de la prueba Ruta Larga, la cual recorrió 100 kilómetros en la zona urbana de León.

“Estuvo padrísimo el evento, fue una ruta increíble por mi ciudad. Me tocó rodar con un grupo de ciclistas muy duros; si había momentos en los que me costó aguantar y una vez dentro de la ciudad me pasé para adelante y ahí estuve también en la punta jalando”, resaltó Roel.

Tras este certamen celebrado con licencia del Tour de France, añadió: “Qué bueno que esto volvió a León, creo que hay muchísimos ciclistas en la zona, todo lo que es Guanajuato y los estados cercanos. Esperemos que se siga haciendo y que vengan más eventos también en los que se pueda probar y superar toda esa gente ciclista”.

Resaltar que Roel López alista su participación en un triatlón a celebrarse a principios de noviembre en Tamaulipas, seguido por el Gran Fondo Cozumel el día 10 del mismo mes, con ambos eventos cierra su 2024.

PIDE MÁS

En lo que fue la Ruta Larga varonil, León hizo el 1-2 en el podio con los hermanos José Miguel y Lisandro Reyes Morales. Tras su triunfo en casa, ‘Pepe’ calificó como un sueño compartir la ceremonia de premiación junto a su consanguíneo.

“Yo encantado de estar en mi tierra y competir en este tipo de eventos, la verdad nos hace mucha falta para el ciclismo en León, estoy muy contento de ganar y que mi carnal (Lisandro) se haya metido en segundo, eso me llena de mucho orgullo; estar en el mismo podio que mi hermano es un sueño hecho realidad”, exaltó Miguel Reyes.

Sobre la necesidad de más pruebas, ahondó: “El deporte siempre requiere inversión, pero siempre deja muchas cosas buenas; en ciclismo hace mucha falta. Además, resultó un evento muy especial porque se recorrió la ciudad en zonas donde no es habitual, como los carriles de los bulevares importantes y el Malecón”.