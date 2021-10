Sara Roel compite en Cozumel

León, Guanajuato; 03 de octubre del 2021.- Dejando atrás las lesiones, la triatleta leonesa reapareció en pruebas de élite para competir en el AsTri Cozumel, certamen en el que logró acomodarse en el top 10.

En busca de retomar su mejor nivel, Roel López acudió a la Riviera Maya para competir en la isla de Cozumel junto a más de 100 triatletas de todos los rincones del país.

Para la leonesa no fue la mejor de sus actuaciones ya que concluyó la prueba en el octavo lugar con un tiempo de 1:02:43, quedando atrás por una diferencia de poco más de dos minutos del primer lugar.

“No fue mi mejor resultado, pero lo di todo. La verdad no venía por ese resultado, sé que estaba preparada para más, he tenido buenos entrenamientos, he estado muy motivada, pero por lo visto aún hay mucho que aprender, cambiar y mejorar mi día a día”, expresó Sara Roel.

Con su participación en Cozumel, Sara Roel retoma su temporada deportiva ya que el calendario deportivo se ha reactivado en 2021, justamente el pasado mes de septiembre obtuvo el segundo puesto en el AsTri Acapulco – Cabo Marqués.

La ganadora fue Anahí Álvarez del estado de Durango con 1 hora y 15 segundos, le siguió Rosa María Tapia 1:01:05 y Marcela Álvarez que con 18 años logró un registro de 1:01:36.