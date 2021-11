Santiago Ormeño y La Fiera van sin miedo ante los Tigres

León, Guanajuato.- Ni Tigres, ni Gignac, ni “El Volcán”, generan miedo al interior del campamento esmeralda, así lo dejó en claro Santiago Ormeño.

“En lo personal no me da miedo y tampoco a mis compañeros, si es un equipo que está lleno de figuras, es una plantilla importante, pero nosotros también tenemos un equipazo y creo que será una semifinal muy linda, muy peleada y que gane el mejor para estar en esa final”, dijo el atacante de La Fiera.

Y en una serie a 180 minutos, donde el empate global le favorecería a León, la clave del triunfo radicará en “la garra y el corazón que se le ponga porque ambos equipos somos muy buenos técnicamente, pero Tigres tiene figuras que por ahí dejan de correr algunos metros y si metemos y nos enfocamos en jugar bien podemos salir con el resultado”.

Los cuartos de final ante Puebla dejaron muchos aprendizajes en la “guarida”, pero el más importante para Ormeño fue que “a veces no es suficiente con tener un buen equipo, si corremos y aparte jugamos como sabemos no hay quien nos gane. La idea es seguir pasando de fase, lo único que buscamos es el boleto a la final y estamos motivados”.

SORPRENDIDO POR LA TITULARIDAD

A lo largo de 17 fechas de la fase regular, el también seleccionado peruano solo fue considerado en tres compromisos como titular, por lo que haber iniciado la vuelta frente a La Franja lo tomó por sorpresa.

“La verdad es que si me sorprendí un poco, no me lo esperaba, pero así es el futbol y da muchas vueltas, a veces juegas, otras no, pero siempre listo para cuando me toque”.

Y de si le gustaría mantenerse en la oncena preferencial para la eliminatoria contra la “U” de Nuevo León, Santiago dijo que “me encantaría, pero el que tiene la decisión final es el entrenador y como lo dije, yo siempre voy a estar listo para cuando se me requiera”.

A REVERTIR LA HISTORIA

El historial entre León y Tigres en liguilla es frío, dicta que desde 2012 estos dos se han tres veces en la fiesta grande, incluida la final del Clausura 2019 y en todas se impuso la escuadra norteña, sin embargo, Ormeño sabe que la marcas están para romperse.

“Ellos habrán tenido esa fortuna, por ahí me comentaron de esos resultados, pero esta es una nueva llave y buscaremos ganarles, este León va por el campeonato, para eso se ha trabajado desde el día uno, si no lo conseguimos podríamos decir que es un fracaso ya que solo nos hemos enfocado en el título”, aseveró el jugador de 27 años.

En Números…